La Policía de Santander localiza a seis conductores positivos en drogas en menos de tres horas

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SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha localizado este lunes, en menos de tres horas, entre las 17.15 y las 19.40, a seis conductores que han dado positivo en consumo de drogas.

Las seis actuaciones han sido fruto de dos controles, uno en la calle Amistad, donde se expedientó a dos conductores, y otro en la Albericia, en el que abrieron expediente a los otros cuatro.

En la calle Amistad, fue denunciado el conductor de una motocicleta, de 23 años, y el de un patinete, de 17 años, ambos por dar positivo en THC.

Mientras, en la Albericia, todos los infractores eran conductores de turismos, de entre 23 y 41 años. Dos dieron positivo en TCH, otro en anfetamina/metanfetamina, y uno más en cocaína y THC.