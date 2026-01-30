La Policía de Torrelavega amplía su Unidad Canina con 'Kiara', especializada en detección de estupefacientes

TORRELAVEGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Torrelavega ha ampliado su Unidad Canina con una hembra de raza labrador, 'Kiara', especializada en detección de estupefacientes.

Así, actualmente la Unidad Canina está formada por tres perros, pues 'Kiara' se suma a 'Asgar' y 'Turko', ambos de raza pastor belga malinois, y por sus dos guías, los agentes Pedro Manuel Cuadrado e Ismael Abascal.

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, han informado de esta ampliación que "consolida y fortalece" un servicio municipal creado en diciembre de 2021 y cuyo balance es "muy positivo".

La integración de 'Kiara' se ha hecho efectiva tras la firma del acuerdo de cesión gratuita por parte de su propietario, el agente Pedro Manuel Cuadrado, quien será también su guía y responsable del adiestramiento. En el acto han participado además el subinspector jefe de la Policía Local, Enrique Saiz Trigueros, y el propio agente.

'Kiara', que trabajará exclusivamente en la detección de sustancias estupefacientes, "presenta unas dotes extraordinarias para la detección de drogas, como está demostrando tanto en su adiestramiento como en las primeras actuaciones", han señalado.

Desde su creación, la unidad se ha distinguido por su labor preventiva, especialmente en la vigilancia del menudeo de drogas en espacios educativos, donde los agentes y los perros realizan controles periódicos.

También actúan en operativos rutinarios, controles de tráfico y eventos multitudinarios, donde aportan rapidez y precisión tanto para detectar indicios como para descartar sospechas en pocos segundos.

Tanto el alcalde como el responsable de Seguridad ha subrayado los "buenos resultados" que avalan la eficacia de este modelo, especialmente en los centros educativos y en los controles donde la colaboración de los perros es determinante.