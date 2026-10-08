Los policías nacionales de Torrelavega conmemoran a sus patronos con la entrega de distinciones y reconocimientos

Condecorados de a aPolicía Nacional de Torrelavega en la festividad de sus patronos - POLICIA NACIONAL

TORRELAVEGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los policías nacionales de Torrelavega han conmemorado este jueves a sus patronos, los Ángeles Custodios, con la imposición de cinco 'Cruces al Mérito Policial con Distintivo Blanco' a miembros del Cuerpo destinados en la comisaría de la ciudad y la entrega de tres placas de reconocimiento a profesionales ajenos al mismo en agradecimiento a su colaboración.

La celebración se ha iniciado con un oficio religioso en la Iglesia de la Virgen Grande al que ha seguido un acto institucional en el Círculo de Recreo con la asistencia del Delegado del Gobierno, Pedro Casares; la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia; el primer teniente de Alcalde, José Luis Urraca, entre otros.

Además, ha habido una representación de autoridades civiles y militares, junto a integrantes de la Policía Nacional y de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El jefe de la Comisaría Local de Torrelavega, Jesús Javier Plaza, ha ensalzado las trayectorias de los condecorados y ha aludido en su intervención a valores como "la entrega, la profesionalidad y el compromiso".

Ha remarcado la importancia de la colaboración entre instituciones ya que "la seguridad es una responsabilidad compartida" y es "esencial para ofrecer a los ciudadanos una respuesta eficaz, cercana y profesional".

Por su parte, Casares ha agradecido "la entrega y el compromiso de servicio público" de todos los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional en Torrelavega para lograr "una ciudad más segura" en coordinación con la Policía Local de la ciudad y también con la Guardia Civil.

Y ha destacado las "importantes operaciones policiales" desarrolladas en los últimos meses en Torrelavega y en la comarca del Besaya en las que han colaborado diferentes cuerpos de seguridad y que han permitido actuar contra organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, armas, robos, blanqueo de capitales o extorsiones.

En cuanto al aumento de los delitos conocidos en la localidad, ha opinado que es el "reflejo de una mayor eficacia policial, más investigaciones, más detenciones y una mayor capacidad para sacar a los delincuentes de las calles".

Por su parte, Urrutia ha recalcado que la Policía Nacional "siempre trata de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos" y ha señalado que la "esencia" de la institución "es el compromiso con los ciudadanos, el servicio al bien común y la protección de la libertad de todos".

"La sociedad cántabra está orgullosa del trabajo de la Policía", ha concluido.

Finalmente, Urraca ha trasladado el agradecimiento municipal por la labor que desarrollan los policías nacionales y ha planteado que "buena muestra de ello es la gran operación contra el tráfico de drogas, armas, blanqueo y extorsiones, operación que habéis culminado con éxito en Torrelavega".