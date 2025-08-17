Polientes roza los 40 grados y el resto del sur de Cantabria supera los 35

Archivo - Ventilador ante el calor del sol.-ARCHIVO - GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sur de Cantabria vive este domingo una nueva jornada de calor donde el mercurio de los termómetros en Polientes (Valderredible) se ha quedado cerca de marcar los 40 grados centrígrados esta tarde, y otras localidades campurrianas han superado los 35.

Así, Polientes es el punto que ha registrado la mayor temperatura de Cantabria en lo que va de jornada al llegar a los 39,1ºC.

Mientras, Cubillo de Ebro, también en Valderredible, ha anotado antes de las 16.00 horas 38,8ºC, y la capital de Campoo, Reinosa, ha registrado 36,8.

Además de estos, también destacan los valores marcados en Fuente Dé (Camaleño) donde se han dado 34,4ºC y San Roque de Riomiera, con 31,5, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

En otros puntos del interior y el litoral de la región las temperaturas son más frescas. Por ejemplo, en Los Tojos se han marcado 28,5ºC, en Villacarriedo 26,7ºC, en el aeropuerto Seve Ballesteros 25,2ºC, en Sierrapando (Torrelavega) 24,7ºC, en San Vicente de la Barquera 23,3ºC y en Santander 22,2ºC.

La máxima nacional se ha registrado en Morón de la Frontera, en Sevilla, donde han alcanzado los 45,1ºC.

La Aemet mantiene activado hoy el aviso naranja (riesgo importante) por altas temperaturas de 39ºC en la Cantabria del Ebro y el amarillo (riesgo) en Liébana por máximas de 34 grados.