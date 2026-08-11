Posibles nubes bajas en el litoral occidental y Valles Pasiegos y bajas en el arco de la Bahía en el eclipse

Mapa con pronóstico AEMET para el eclipse solar total en Cantabria
Mapa con pronóstico AEMET para el eclipse solar total en Cantabria - AEMET
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 11 agosto 2026 17:52
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SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Cantabria mantiene este martes, 11 de agosto y víspera del eclipse solar total, la previsión para la jornada del miércoles de cielos despejados en Liébana, Campoo-Los Valles y zona oriental de la región durante el fenómeno astronómico.

Asimismo, el pronóstico del organismo a poco más de 24 horas del evento pronostica para esas horas -últimas de la tarde y primeras de la noche- que pueden formarse nubes bajas en el litoral occidental y Valles Pasiegos, así como posibilidad de nubes bajas en el arco de la Bahía de Santander.

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