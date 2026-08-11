Posibles nubes bajas en el litoral occidental y Valles Pasiegos y bajas en el arco de la Bahía en el eclipse

Mapa con pronóstico AEMET para el eclipse solar total en Cantabria - AEMET

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Cantabria mantiene este martes, 11 de agosto y víspera del eclipse solar total, la previsión para la jornada del miércoles de cielos despejados en Liébana, Campoo-Los Valles y zona oriental de la región durante el fenómeno astronómico.

Asimismo, el pronóstico del organismo a poco más de 24 horas del evento pronostica para esas horas -últimas de la tarde y primeras de la noche- que pueden formarse nubes bajas en el litoral occidental y Valles Pasiegos, así como posibilidad de nubes bajas en el arco de la Bahía de Santander.