Primera 'pasá' de ovejas y cabras por Potes - GOBIERNO DE CANTABRIA

POTES 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.600 ovejas y cabras han participado este sábado en la primera 'pasá' de este ganado por las calles de Potes, una iniciativa inédita en el municipio. Todos los animales pertenecen a explotaciones integradas en la marca Pro-Biodiversidad.

Lo han hecho dentro de las actividades de la XI edición del Certamen de Ganadería de Montaña de Oveja y Cabra de la Cordillera Cantábrica, una cita ya consolidada que ha reunido a profesionales del sector, entidades vinculadas a la conservación del medio natural y numerosos visitantes en torno a una actividad esencial para el futuro del medio rural.

Entre los rebaños participantes, tres cántabros y uno asturiano, han destacado ejemplares de la raza ovina blanca de la Peña, una variedad presente en Liébana que cuenta actualmente con cerca de 1.200 animales.

Entre los asistentes al evento ha estado la consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos, quien ha incidido en que el Gobierno de Cantabria está impulsando los estudios necesarios para lograr su reconocimiento como raza autóctona de la comunidad, al igual que ocurre con la cabra del Asón.

Con este objetivo, el Ejecutivo mantiene un convenio de colaboración con un genetista de la Universidad Complutense de Madrid, encargado de desarrollar los estudios preceptivos requeridos para la tramitación de ambos reconocimientos.

Además, más de un millar de los animales que han participado en esta primera 'pasá' pertenecen a los jóvenes ganaderos de Bejes Raúl Roiz y Nélida Roiz.

Según ha destacado la consejera, ambos representan "un claro ejemplo del relevo generacional" en el sector primario, al continuar con el trabajo y la tradición familiar en una actividad "fundamental" para la economía del medio rural y, especialmente, para la conservación de los montes y la biodiversidad de Cantabria.

Susinos ha señalado que esta actividad, que ha generado una gran expectación entre vecinos y visitantes, contribuye a mejorar el conocimiento social sobre el trabajo que desempeñan los ganaderos y a reforzar el reconocimiento de un sector fundamental para la gestión sostenible del territorio.

Asimismo, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico con las acciones que favorecen el relevo generacional, la rentabilidad de las explotaciones y la fijación de población en las zonas rurales.

El certamen, organizado por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) a través del proyecto BioPastoreo, ha incluido además exhibiciones de esquila tradicional, talleres de artesanía, degustaciones gastronómicas, actividades divulgativas y la presentación de distintas iniciativas orientadas a generar valor añadido para las explotaciones ganaderas familiares.

Durante la jornada también se ha reconocido la trayectoria de un pastor elegido por los integrantes de la marca Pro-Biodiversidad, en homenaje a toda una vida dedicada al pastoreo y a la transmisión de conocimientos tradicionales vinculados a la ganadería de montaña.

En nota de prensa, el Ejecutivo autonómico ha manifestado su respaldo a este certamen, que pone de manifiesto la estrecha relación entre ganadería y conservación de la naturaleza, y contribuye a visibilizar el papel estratégico que desempeña el sector en el mantenimiento de los ecosistemas de montaña y en el desarrollo sostenible de la Cordillera Cantábrica.

También han asistido a la cita el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; el alcalde de Potes, Javier Gómez; el vicepresidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, Gerardo Báquena; así como regidores de municipios de la comarca.