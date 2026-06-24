El PP asegura que con el Gobierno de Buruaga "Cantabria está mejor que hace tres años"

Juan José Alonso, diputado y portavoz parlamentario del PP cántabro - PP

SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria, Juan José Alonso, ha asegurado que con el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) "Cantabria está hoy mejor que hace tres años". En este sentido, el diputado ha augurado que en el Debate de Orientación Política, que se celebrará este jueves y viernes en la Cámara autonómica, "los cántabros verán que hay razones para el optimismo".

Alonso espera un debate sobre el estado de la región en el que la presidenta exponga la gestión de su Ejecutivo en estos tres años de legislatura para "revertir la situación de declive que se encontró en 2023: de dónde partía Cantabria cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, dónde estamos y hacía dónde vamos con el impulso de las políticas del PP", ha apuntado.

"Donde antes, con PRC-PSOE, sólo había dejadez, desidia e incumplimientos, ahora con el PP, hay compromiso, trabajo y gestión", ha comparado Alonso en un comunicado.

En relación a los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox), el portavoz del PP ha indicado que solo espera un "todos a una en contra del Gobierno del cambio", porque "no tuvieron proyecto para la región cuando gobernaron y ahora tampoco". "Su único proyecto es que no gobierne el PP", ha sentenciado.

Pero "Cantabria está inmersa en un proceso de impulso y desarrollo, de transformación a mejor, y con Buruaga los cántabros ahora están en el centro de todas las políticas del Gobierno de Cantabria del Partido Popular", ha concluido Alonso.