PP cántabro esperará al proceso judicial en el caso de Ruesga porque "la versión de Casares no ofrece credibilidad"

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SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cantabria ha anunciado este miércoles que esperará al proceso judicial para actuar en el caso del concejal de Ruesga, David Setién, porque la versión del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), sobre la presunta agresión que sufrió el domingo por parte del edil popular, "no ofrece credibilidad".

La secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, ha afirmado en un comunicado que la formación rechaza "cualquier tipo de violencia", pero la versión del concejal de Ruesga "transmite más credibilidad que la del delegado del Gobierno", por lo que ha pedido "prudencia" y ha avanzado que no se adoptará ninguna decisión hasta el proceso judicial.

Según ha explicado la secretaria autonómica, el Comité de Derechos y Garantías del partido ha abierto una información reservada a raíz de la denuncia de Casares por los hechos ocurridos el domingo, 1 de noviembre, en la Feria de Todos los Santos de Arredondo y ayer martes, por la tarde escuchó la versión del concejal, "quien niega tajantemente haberle pegado una bofetada" al delegado del Gobierno.

Esta versión, según González Revuelta, fue corroborada por varios testigos, "que también niegan que se produjera una agresión", ha afirmado, y ha sido ratificada esta mañana por el propio concejal en su declaración ante la Guardia Civil.

"Dado que la versión del delegado no coincide ni con el relato del concejal ni con el de los numerosos testigos, el PP esperará a que se clarifiquen los hechos en el proceso judicial, en el que el concejal hará valer su derecho de defensa, y será en ese momento cuando decida si tiene que actuar", ha señalado.

Por último, González Revuelta ha reiterado que el PP rechaza y condena cualquier tipo de violencia, pero también ha insistido en que existe un proceso judicial en curso.

"Confiamos en que se esclarezcan los hechos y se respeten los procedimientos judiciales y la presunción de inocencia por parte de todos", ha concluido.