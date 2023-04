El PP critica que la nueva consejera de Obras Públicas "ha venido a encubrir" la trama de Carreteras

Denuncia que el PRC ha "evitado" que Morán tenga que comparecer en el Parlamento para dar explicaciones



SANTANDER, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado que la nueva consejera de Obras Públicas, Jezabel Morán, "no ha venido a traer transparencia" al departamento tras salir a la luz la presunta trama de corrupción en el Servicio de Carreteras, sino a "encubrir" lo ocurrido.

"No ha venido a traer transparencia después de destaparse la trama de corrupción, no ha venido a tirar de la manta; ha venido a encubrir lo que ha sucedido en la Consejería, a tapar lo que se ha hecho mal y a disculpar a sus compañeros de partido", ha opinado el portavoz del PP, Iñigo Fernández, en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para criticar que Morán no comparezca ante el Parlamento, "como es su obligación", para explicar el programa de gobierno para su departamento.

A juicio de Fernández, la consejera "no quiere comparecer" en el Parlamento para explicar a los diputados cuál es su programa, sus directrices y sus prioridades porque "está cumpliendo la tarea que se le ha encargado en el PRC y esa tarea no es la transparencia en relación con la trama de corrupción", sino "lo contrario: taparlo, ocultarlo y encubrirlo".

Además, el diputado ha denunciado que el presidente de la comisión parlamentaria de Obras Públicas, el regionalista Javier López Estrada, ha retenido durante 16 días la solicitud de comparecencia de la consejera "para decir ahora que ya no hay tiempo" dado el cercano fin de la legislatura --el periodo de sesiones del Parlamento terminó al acabar marzo--.

En este sentido, Fernández ha destacado que la citada solicitud fue registrada el 20 de marzo y admitida a trámite por la Mesa del Parlamento el día 25. "A primeros de marzo se produjo la solicitud de comparecencia de otro consejero que se registró el día 1 y se celebró el 8, luego en una semana es posible comparecer si hay voluntad de comparecer, pero en 16 días no da tiempo si lo que se quiere es evitar que la consejera comparezca en el Parlamento", ha remarcado.

"El PRC ha dejado correr los plazos para evitar la comparecencia de Jezabel Morán en el Parlamento", ha subrayado el popular, añadiendo que los regionalistas "no quieren que comparezca, no vaya a ser que desvele alguna estrategia interna del partido, y ella ha obedecido y ha decidido esconderse".

El portavoz del PP ha recordado que la consejera prometió transparencia cuando tomó posesión y, sin embargo, considera que "está al servicio de la oscuridad, al servicio de las sombras".

SERVICIO DE CARRETERAS

Por otro lado, ha puesto de manifiesto que "lo primero que ha hecho en la Consejería" ha sido aceptar la prolongación de la vida laboral del anterior director general de Carreteras, Manuel de Jesús, que dimitió por la trama junto al consejero José Luis Gochicoa.

De esta manera, de Jesús "vuelve a ser ahora jefe del Servicio de Carreteras", correspondiéndole "el control, el seguimiento y la custodia de los expedientes que han dado lugar a esta intervención judicial en la Consejería de Obras Públicas".

En este sentido, y dado que el Servicio de Carreteras es la "zona cero" de la trama de corrupción, el portavoz del PP ha calificado como "grave" el hecho de que se dé "un premio" y se ponga al frente de "toda la documentación sensible" al anterior director general de Obras Públicas, "a quien le montaron una trama de corrupción en la Consejería por importe de 42 millones de euros, que ha dado lugar a que el dinero de todos los cántabros esté en cuentas particulares en Luxemburgo".

"Esa es la gran aportación que hace Jezabel Morán en relación con la instrucción judicial que se sigue por el funcionamiento de la trama de corrupción que a lo largo de todos los años de gobierno del PRC ha venido funcionando en Cantabria", ha concluido el portavoz del PP.