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SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Provincial contra Raúl Pesquera (PSOE), candidato suplente de Senado de Progreso (SDP) por Cantabria, por utilizar la bata de médico y los símbolos institucionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para hacer campaña electoral a través de sus redes sociales.

En un comunicado, la secretaria autonómica de los 'populares', María José González Revuelta, ha asegurado que es "especialmente grave" que el socialista utilice la imagen de una institución pública, con sus logotipos y distintivos oficiales, para difundir mensajes electorales y contenidos del programa del PSOE y de SDP, "apropiándose así de unos símbolos que pertenecen al conjunto de los cántabros".

González Revuelta ha advertido de que esta utilización puede inducir a confusión a los ciudadanos sobre quién está realizando esas declaraciones y en nombre de quién habla Pesquera, es decir, "si como candidato electoral, como diputado del PSOE, como médico o como representante del Servicio Cántabro de Salud".

Además, ha recordado que Pesquera ha desempeñado distintas responsabilidades en la política sanitaria de Cantabria, entre ellas las de consejero de Sanidad, gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla y director del Observatorio de Salud Pública.

Por lo que, a su juicio, cuenta con una trayectoria "que refuerza la confusión que puede generar su aparición en vídeos electorales vistiendo la bata del SCS y exhibiendo su imagen institucional".

Para los 'populares', los símbolos de los servicios públicos no pueden utilizarse en beneficio de ninguna formación política ni convertirse en instrumentos de propaganda electoral.

"El SCS es una institución pública y su imagen no puede confundirse con la de una candidatura o un partido", ha lamentado.

Por estos motivos, el PP ha considerado que estos hechos pueden vulnerar los principios de transparencia y objetividad del proceso electoral recogidos en el artículo 8.1 de la LOREG.

La denuncia presentada solicita a la Junta Electoral Provincial la retirada inmediata de las publicaciones señaladas y la apertura del correspondiente expediente sancionador a Raúl Pesquera.