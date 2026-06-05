El PP dice que Puente viene mañana a Reinosa "con las manos vacías" a "tomar el pelo a los cántabros"

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SANTANDER 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico y senador del Partido Popular, Íñigo Fernández, ha sostenido que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), viene este sábado a Reinosa "con las manos vacías" a "tomar el pelo a los cántabros" porque "su gestión es inexistente".

Fernández se ha pronunciado así en una rueda de prensa con motivo de la visita de Puente a la capital campurriana, donde intervendrá en un acto de partido organizado con motivo del centenario del PSOE de Reinosa que tendrá lugar a partir de las 13.30 horas en el Hotel Vejo.

"Menos hablar y más hacer, menos partido y más Gobierno, menos PSOE y más Cantabria", ha pedido el senador a Puente, porque, en su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha sido capaz de resolver en ocho años los grandes problemas de la región en materia de infraestructuras.

Según ha afirmado, de los cuatro tramos de la autovía Burgos-Aguilar de Campoo sólo se trabaja en el de Quintanaortuño-Montorio, mientras los otros tres "ni siquiera están licitados".

Además, en los tramos de Alta Velocidad entre Palencia y Alar del Rey "están todos plazos rebasados y sin concluir", y los de Alar del Rey a Reinosa "no terminan de empezar". A esto se suma "que el tercer carril a Vizcaya no arranca, el nuevo tren a Bilbao se ha paralizado cuatro años después para sacar un nuevo estudio informativo y los trenes de cercanías tampoco llegan".

"¿A qué viene Óscar Puente a Cantabria? ¿Qué nos va a contar en su visita? Viene a Cantabria una vez más a tomar el pelo a los cántabros", ha dicho.

El parlamentario también ha aseverado que el Gobierno de España del PSOE "pasará a la historia por no llevar a cabo ninguna obra de peso en la región".

Y ha recordado que durante el Gobierno de Felipe González se hizo la autovía Santander-Bilbao; con el Gobierno de Aznar, la Santander-Oviedo y se dejaron todos los tramos en obras o en servicio de la autovía de La Meseta; con el Gobierno de Zapatero se concluyó esta última obra; y con el Gobierno de Rajoy, "a pesar de encontrar con la crisis heredada de Zapatero con seis millones de personas en paro, se hizo la autovía Solares-Torrelavega y la ronda de la Bahía de Santander".

Por otra parte, Fernández ha ironizado que, "de repente, los ministros de Sánchez acaban de descubrir Cantabria: han pasado de no interesarse por nada de Cantabria a que en una semana hayan venido tres", en referencia a las visitas de los titulares de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que este miércoles ha estado en Santander y Castro Urdiales; de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ayer estuvo en Camargo y hoy en Santillana del Mar, y del propio Óscar Puente.

"Es verdad que no han venido traer nada, sólo ha hacer campaña. Parece que acaban de descubrir Cantabria, no sabemos si debido el protagonismo que acaba de adquirir o que está adquiriendo Leire Diez, que es el gran referente de nacional de socialismo cántabro, o si es que alguien ha dado instrucciones de que tienen que acercarse a los territorios a tratar de levantar el ánimo de la militancia socialista, que está naturalmente por los suelos. El PSOE está hundido y lo va a seguir estando por mucho que vengan los ministros de tres en tres", ha concluido.