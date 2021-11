El PP dice que Revilla ha montado "otro show" con el AVE para tapar "su propio fracaso" y los "incumplimientos" de PSOE

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha manifestado que el presidente, Miguel Ángel Revilla, y su partido, el PRC, han montado "otro show" este sábado en Monzón de Campos para "tratar de tapar su propio fracaso y los incumplimientos del PSOE con el AVE", porque considera que "la realidad es que no hay nada que celebrar".

La dirigente 'popular' ha afirmado en un comunicado que el "triunfalismo" de los regionalistas en el acto celebrado hoy el mismo lugar donde hace once años su socio de Gobierno, el PSOE, paralizó la colocación de la primera piedra, está "totalmente fuera de lugar".

Para Sáenz de Buruaga, "once años después esta infraestructura ya tendría que estar terminada, pero solo ha comenzado la obra de uno de los dos únicos tramos adjudicados, que, además, tiene un plazo de ejecución de más de tres años". "Y de lo demás, nada de nada", ha apostillado.

"Quedan kilómetros y kilómetros de obra que no están ni garantizados, ni aprobados, ni licitados, y que no permiten dar una fecha cierta de terminación de una infraestructura que el PSOE paralizó dos veces y que, al paso que va, no va a terminar", ha sentenciado.

Y ha remarcado que la previsión del PP era poner en marcha la conexión ferroviaria en 2023. Después, el exministro José Luis Ábalos "la retrasó en una de sus primeras visitas a Cantabria" hasta el 2024 y hoy "lo que sospecha toda la región es que esta línea corre el claro peligro de no terminar antes de 2030, si es que alguna vez se termina".

Según la presidenta del PP, la realidad y el proceder del Gobierno central "suscitan el temor a que la conexión con alta velocidad no llegue nunca hasta Reinosa y se quede en Aguilar de Campoo".

Así, ha argumentado que la tramitación de los tramos entre Alar del Rey y Reinosa que el Gobierno del PP dejó en tramitación "se ha frenado", con el estudio hidrogeológico del tramo Alar del Rey-Aguilar "en un cajón" y los trámites previos del que discurre entre Aguilar de Campoo y Reinosa "sin resolverse y sin consignación en los Presupuestos del Estado".

"Todo lo que se ha hecho hoy es poner una traviesa y dejar indeterminado el futuro, tanto de ejecución como de financiación y, por lo tanto, cualquier celebración en Monzón de Campos resulta ofensiva para nuestra región y nuestra economía", ha concluido.