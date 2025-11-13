El PP emplaza a PRC y Vox a reunirse el lunes para seguir abordando la aprobación de los presupuestos 2026

El consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, registra los presupuestos de 2026 en el Parlamento - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Cantabria ha emplazado a PRC y Vox a reunirse el próximo lunes, 17 de noviembre, para continuar con el proceso de diálogo para la aprobación de los presupuestos 2026 y ha asegurado que para que la negociación sea "útil y fluida" es necesario que los regionalistas "trasladen ya" sus aportaciones globales a las cuentas.

En este sentido, el PP ha pedido al PRC que lleve a la reunión sus propuestas presupuestarias para que puedan plasmarse, con posterioridad, a través de enmiendas parciales.

En un comunicado, los populares han recalcado que "no tiran la toalla" y van a seguir intentando llegar a un acuerdo, "porque no es sólo el presupuesto del Gobierno del Partido Popular, es el presupuesto de las familias, de los trabajadores, de las empresas y autónomos, de los ganaderos, de los sanitarios...".

En la misma línea, han defendido que el presupuesto responde a las necesidades de los cántabros y que contempla 220 millones euros más que en 2025. Incluyen 94 millones más en Salud, 42 millones más en Educación, 23 millones más en Dependencia y un 63% más en políticas para Vivienda, que Cantabria no tendrá de no aprobarse las cuentas.

Además, los populares han subrayado que "no es el momento de caer en el populismo político" y, por ello piden a los grupos "sensatez y cordura para dar luz verde a los mejores presupuestos que puede tener la región".

"No es el momento de poner sobre la mesa condiciones imposibles, es el momento de poner sobre la mesa lo que de verdad preocupa y ocupa a los cántabros", han concluido.