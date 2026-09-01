El PP llevará al Parlamento de Cantabria su apoyo a Ceuta y exige a Sánchez una respuesta firme

Migrantes continúan durmiendo en los alrededores de Loma Colmenar, a 1 de septiembre de 2026 - Marcos Moreno - Europa Press

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular llevará al primer Pleno del nuevo periodo de sesiones del Parlamento de Cantabria, el 21 de septiembre, una iniciativa para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) que actúe con firmeza ante la grave situación vivida en Ceuta y asuma sus responsabilidades en materia de fronteras, seguridad e inmigración.

"Lo que está en juego es la seguridad de España y la protección de nuestras fronteras. Ante una situación como la vivida en Ceuta el Gobierno de Pedro Sánchez no puede esconderse ni mirar hacia otro lado. Tiene que actuar", ha manifestado este martes en un comunicado el portavoz parlamentario del PP, Juan José Alonso, quien ha reclamado al Ejecutivo socialista que despliegue "todos los recursos, medios y capacidades del Estado necesarios" para garantizar la seguridad de los ceutíes y recuperar la normalidad.

Alonso ha subrayado que "Ceuta no puede estar sola mientras el Gobierno de España mira hacia otro lado" y que Pedro Sánchez "tiene que asumir sus responsabilidades y defender nuestras fronteras con todos los medios del Estado".

Para el parlamentario popular, la entrada ilegal y masiva de personas desde Marruecos demuestra que "no estamos ante un problema local", sino ante una cuestión de Estado que afecta directamente a la seguridad nacional, al control de las fronteras y a la integridad territorial de España.

Por ello, con esta iniciativa desde el PP se reclama al Gobierno de Sánchez que refuerce de manera permanente la frontera de Ceuta y utilice todos los instrumentos legales disponibles para impedir nuevas entradas irregulares. También se pide identificar a las personas que accedieron ilegalmente a territorio español y ejecutar su retorno a Marruecos conforme a la legislación vigente y a los acuerdos de cooperación.

"La entrada ilegal en España no puede ser un salvoconducto para quedarse. La ley está para cumplirse y el Gobierno socialista tiene que hacer efectivos los retornos", ha afirmado Alonso.

También se reclama que Pedro Sánchez exija a Marruecos el cumplimiento de sus compromisos en materia de control fronterizo, inmigración irregular y readmisión de sus nacionales. Asimismo, se pide reafirmar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y rechazar cualquier intento de cuestionar la integridad territorial de España.

"Ceuta y Melilla son España. Su soberanía no se negocia ni se cuestiona", ha subrayado Alonso, quien ha reclamado al Gobierno que la defensa de ambas ciudades esté "por encima de cualquier interés partidista".

Además, en esta iniciativa también se recoge que el Ejecutivo ejerza plenamente sus competencias y no deje en manos de la Ciudad Autónoma una responsabilidad que corresponde al Estado.

También se incluye un reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, los servicios de emergencia y los empleados públicos que han trabajado para garantizar la seguridad y atender las consecuencias de los acontecimientos.

Finalmente, desde el Partido Popular se hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas del Parlamento de Cantabria para que apoyen esta iniciativa, porque "la respuesta ante lo ocurrido en Ceuta debe ser nacional, firme, sostenida y exige que todas las instituciones estén a la altura y que el Gobierno de España asuma su responsabilidad", ha concluido.