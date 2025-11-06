El PP mantiene abiertas vías de diálogo con el PRC y con Vox para sacar adelante los Presupuestos

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha mantenido este jueves sendas reuniones con los tres grupos de la oposición, PSOE, Vox y PRC, en ese orden, para tratar de buscar apoyos que permitan al Gobierno regional que sustenta en minoría sacar adelante los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026. Algo que ha quedado descartado en el caso de los socialistas, si bien con los regionalistas tratará de "flexibilizar" posturas en torno a las cinco condiciones que han impuesto para negociar y con Vox también mantiene su "predisposición al diálogo".

Así, los 'populares' se han emplazado a una segunda reunión la próxima semana tanto con el PRC como con Vox. Con los primeros será el lunes, día 10, mientras que con los segundos aún no hay fecha ya que previamente van a trasladar un documento con sus propuestas, según ha informado la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta.

Así, el partido de Gobierno mantendrá el diálogo con PRC y con Vox, si bien ninguno de estos grupos descarta presentar enmiendas a la totalidad -el PSOE, por su parte, ha confirmado ya que lo hará-. En concreto, los regionalistas han dicho que la presentarán si no se cumplen las cinco condiciones que ha exigido, y Vox ha pospuesto la decisión a esa segunda reunión, aunque ve un margen "muy estrecho" para no hacerlo.

González Revuelta, que ha comparecido dos veces ante los medios -la primera al término de las dos primeras reuniones con PSOE y Vox y la segunda tras la del PRC-, ha recalcado que la prioridad para su partido es aprobar las cuentas y por ello ha abierto un diálogo con todas las fuerzas políticas para valorar las aportaciones "serias, responsables y realistas".

Respecto a los regionalistas, la secretaria autonómica ha lamentado que "no han pasado de pantalla" y siguen en la postura inicial con sus cinco condiciones, algunas "de muy difícil cumplimiento" y otras "ya en marcha".

No obstante, ha defendido que Cantabria necesita tener un presupuesto y por eso ambas formaciones se han emplazado a una nueva reunión -en la de este jueves "no han hablado del presupuesto", solo de esas exigencias- que se producirá el próximo lunes "para tratar de flexibilizar esas posturas".

Eso sí, el PP espera que el PRC pueda "recapacitar" y ha advertido que tiene posturas "muy claras" en algunos de los asuntos que "no va a cambiar de ninguna manera", como en la negociación con los docentes.

Además, en su opinión, las condiciones de los regionalistas implican decir al PP "cómo tienen que gobernar". "Yo creo que no han entendido que lo que estamos hablando es de una negociación presupuestaria y no de un acuerdo de gobierno", ha dicho González Revuelta.

DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO DE VOX

En relación a la reunión con Vox, la 'popular' ha confirmado que ambas formaciones han trasladado su "disposición al diálogo" y se han emplazado a que les trasladen sus propuestas. Aunque, también, ha reconocido que "es complicado" un acuerdo, puesto que desde el PP "no nos vamos a mover de nuestros principios y nuestro compromiso con los cántabros".

De hecho, ha advertido que desde el inicio de la legislatura "ha sido muy difícil llegar a acuerdos con ellos" -dijeron 'no' a la investidura de María José Sáenz de Buruaga como presidenta y a los PGC de 2024 y 2025-, con la excepción de la Ley de Simplificación Administrativa, por lo que ahora esperan que "sean nuevamente responsables y podamos llegar a algún tipo de acuerdo".

No obstante, ha cuestionado el "margen" que puede tener Vox Cantabria para negociar esos presupuestos o si va a depender de lo que decida la Dirección Nacional.

"Evidentemente nosotros seguimos trabajando con el conjunto de los ciudadanos con responsabilidad, sin estridencias y sin discursos excluyentes de ningún tipo", ha señalado González Revuelta.

NADA CON EL PSOE

Y respecto al encuentro con los socialistas ha reconocido que "no esperábamos mucho y nada nos hemos encontrado". "Hasta ahora hemos visto a un PSOE instalado en el no, con el único objetivo de desgastar al Gobierno aunque esto suponga perjudicar a los cántabros y a Cantabria".

También ha dicho que esperaba "por el bien de los ciudadanos que hubiera diferencias" entre el actual secretario general del PSOE y el anterior, Pedro Casares y Pablo Zuloaga, respectivamente, "pero lamentablemente estamos viendo que son lo mismo".

Finalmente, la 'popular' ha defendido que el proyecto elaborado por el Gobierno es un presupuesto que la sociedad "avala" -como lo ha hecho el Consejo del Diálogo Social o el sector primario- y por tanto se debería "hacer un esfuerzo" para aprobarlo.

"ESFUERZO COLECTIVO"

"Un esfuerzo que debe ser colectivo de responsabilidad, de madurez política y también de compromiso con los cántabros". "No es el momento de caer en ningún tipo de comportamiento político y de tener una visión a corto plazo", ha añadido.

Además de por González Revuelta, la comisión negociadora de los presupuestos del PP de Cantabria está integrada el coordinador del partido y portavoz parlamentario, Juan José Alonso; el vicesecretario de Organización Territorial y consejero de Fomento, Roberto Media, y el consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros.