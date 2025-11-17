Al PP no le sorprende el 'no' de Vox a un acuerdo presupuestario: "Lo extraño es que hubiera estado a la altura"

"Dice que no quieren ser comparsa del PP pero yo creo que lo que prefieren ser es la pinza con PSOE y PRC", dice González Revuelta

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS -

El PP ha asegurado que "no le ha sorprendido" que Vox se haya "autodescartado" para un acuerdo sobre el presupuesto de Cantabria de 2026 al no continuar con las conversaciones para alcanzarlo y ha replicado que lo "extraño" es que "hubiera estado a la altura y hubiera hecho ese esfuerzo de negociación por el bien de Cantabria".

"Dicen que no quieren ser comparsa del Partido Popular pero yo creo que lo que prefieren ser es la pinza con el Partido Socialista y el Partido Regionalista", ha afirmado la secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta, que cree que Vox ha dejado "muy claro y evidente que prefiere negociar con el PSOE de Sánchez que con el PP de Buruaga".

Así lo ha hecho después de que Vox anunciara el pasado viernes que no iba a acudir a la reuniones convocadas por el PP para negociar los presupuestos porque, según dijo, no quiere ser "comparsa" de un "teatro político". Además, criticó que desde el PP habían hecho "caso omiso" y no habían ofrecido "respuesta alguna" a las propuestas que había trasladado el partido una semana antes en relación con el presupuesto.

Para González Revuelta, aunque los diputados de este partido han "vestido" la decisión "como han podido", cree que esta actitud "vuelve a dejar claro" que Vox es "el partido del ordeno y mando desde Madrid", desde donde están "teledirigidos absolutamente con el mando a distancia", y que "no tiene autonomía" ni "proyecto para Cantabria", lo que, para los 'populares', supone un "enorme desprecio" a la comunidad autónoma.

También la dirigente popular ha indicado que "tampoco es nada nuevo" la actitud de Vox hacia el PP porque ya "dijeron no" a la investidura de María José Sáenz de Buruaga como presidenta de Cantabria, mientras que en la anterior legislatura se "abstuvieron" a la del regionalista Miguel Ángel Revilla, y rechazaron los dos anteriores presupuestos del Gobierno del PP pese a que el primero de ellos incluía "la mayor" bajada de impuestos de la historia de Cantabria.

"Yo creo que Vox está jugando en Cantabria, lo mismo que hace en toda España, y precisamente por eso hay elecciones en Extremadura; hay dos años sin presupuestos en Aragón, y por eso se fueron también de los gobiernos autonómicos porque Vox se encuentra más cómodo en el frentismo, en la demagogia, que en gobernar y en construir", ha dicho.

González Revuelta ha asegurado que el PP de Cantabria está dispuesto a hablar con Vox y llegar a "acuerdos puntuales en cualquier otra ley, pero en esta se han autodescartado ellos mismos".

La dirigente popular ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, durante una rueda de prensa que ha ofrecido para hablar de la reunión mantenida con el PRC este lunes, día en que también estaba inicialmente fijado un encuentro con Vox.