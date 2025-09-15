El PP pide "responsabilidad" a la oposición en el nuevo curso para apoyar las políticas que "necesita" Cantabria

Archivo - El portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, Juan José Alonso - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

AMPUERO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP y portavoz parlamentario, Juan José Alonso, ha pedido a la oposición (PRC, PSOE y Vox), de cara al nuevo curso político, "responsabilidad" para apoyar las políticas que "necesita" Cantabria y "que dejen de lado los intereses que solo benefician a Pedro Sánchez".

Así lo ha señalado Alonso este lunes en declaraciones a la prensa con motivo de su asistencia a la festividad de La Bien Aparecida en Hoz de Marrón (Ampuero), para honrar a la patrona de Cantabria, a la que ha pedido "que siga protegiendo a todos los cántabros" y "que siga iluminando al Gobierno y generando y apoyando las políticas de transformación que ha traído el Gobierno de Buruaga a esta tierra tan necesaria".

El coordinador general del PP y portavoz parlamentario ha realizado esta petición en un contexto marcado por un "clima de polarización que solo le interesa al presidente de Gobierno Sánchez", que es "un maestro" en "la mentira", ha opinado Alonso, para quien la condonación de deuda significa que "los cántabros vamos a asumir la deuda de los separatistas y del resto de los españoles".

Frente a ello, Alonso ha solicitado "responsabilidad" a todas las fuerzas políticas de Cantabria para que pongan los intereses de los cántabros por encima de los "intereses partidistas".

Así, ha pedido a la oposición "que sigan apoyando las políticas que necesita Cantabria, que transforma a Cantabria y que dejen de lado los intereses que solo benefician a Pedro Sánchez, pero solo a Pedro Sánchez, no a los españoles ni a los cántabros".