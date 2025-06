PP, PRC y PSOE apoyan que Cantabria solicite al Estado la competencia de Costas

PP y Vox centran un debate sobre infraestructuras en criticar la situación del PSOE y a Sánchez

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP, PRC y PSOE han sumado sus votos a una proposición no de ley para iniciar los estudios necesarios para solicitar al Estado las competencias de ordenación y gestión del litoral, que actualmente dependen de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica.

Frente al acuerdo de 'populares', regionalistas y socialistas por aumentar el "autogobierno", el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, se ha abstenido y desde Vox han rechazado la propuesta porque consideran que "el modelo autonómico es un fracaso".

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha destacado que la iniciativa trata de "dar un paso más para mejorar en el autogobierno" y que Cantabria se haga cargo de una materia que "que afecta a 284 kilómetros del litoral, 24 municipios, a muchas actuaciones estratégicas y otras pequeñas pero importantes".

Ha criticado que el Ejecutivo del PP haya salido "a decir que ha enviado una carta para pedir" este traspaso de competencias tras registrar el PRC su PNL aunque ha dicho estar "contento" de promover este paso administrativo.

Frente a esto, desde el PP, el parlamentario Alejandro Liz ha lamentado el "esfuerzo del PRC por aparentar que el oficio" del Gobierno al Ministerio de Política Territorial para iniciar los trabajos para el traspaso están vinculados a su PNL.

"¿A quién quieren engañar?", ha preguntado Liz, que ha defendido que el Ejecutivo ya estaba trabajando en ello y también ha criticado que pidan reclamar competencias cuando durante sus últimos años en el gobierno bipartito con los socialistas no enviaron "ni un" requerimiento para iniciar el proceso.

Además, ha señalado que el PP apoya la iniciativa porque recoge una "reivindicación superada por la petición ya cursada por el Gobierno de Cantabria" al Estado para iniciar los trámites.

Desde el PSOE, el diputado Pablo Zuloaga ha defendido que Cantabria requiere "avanzar en el autogobierno" pero ha considerado que, para conseguirlo, la comunidad necesita "un gobierno que trabaje" y no uno al que "le falta ambición y defensa de los intereses de Cantabria".

Y, por parte de Vox, el parlamentario Armando Blanco ha expresado que su partido no puede apoyar una iniciativa contraria a sus "principios" y su defensa de la centralidad de competencias en el Estado. "Se necesita gestionar desde una administración central e igual para todos y no desde 17 reinos de taifas", ha dicho.

LA SITUACIÓN DEL PSOE EN UN DEBATE DE INFRAESTRUCTURAS

En otro orden de asuntos, el PP ha presentado una proposición no de ley para exigir al Gobierno de España acelerar los plazos de obras en Cantabria como el nudo de Torrelavega o el tercer carril de la A-67 entre Polanco y Bezana, así como para reanudar otras, pero que se ha tornado en un debate sobre la situación política del PSOE a nivel nacional.

El parlamentario Iñigo Fernández (PP) ha criticado que, durante los últimos siete años, "Cantabria no ha significado nada" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "abandono" de proyectos en la región y "retrasos" en otros, pero además "solo ha hecho lo que dejó adjudicado el Gobierno anterior (PP)".

"Cantabria no ha sido una preocupación para Sánchez en estos siete últimos años y menos lo será ahora que la legislatura se agota, se apaga, no da más de sí, está muerta", ha dicho el diputado 'popular' y senador autonómico, que ha señalado que "ahora lo único que le preocupa a Sánchez es hacer descarrilar las investigaciones judiciales que le acosan por todas partes".

Fernández ha criticado las "investigaciones judiciales por corrupción en su Gobierno y su partido" y ante las cuales ha considerado que Pedro Sánchez solo tiene "una cosa en la cabeza, que es escapar a las investigaciones que le rodean" porque "está a solo un audio de tener que presentar la dimisión".

Tras pronunciarse sobre la actualidad política nacional, Fernández ha entrado a defender la PNL para exigir la conclusión de las obras del ramal de continuidad Sierrapando-Barreda, el impulso de la obra del tercer carril de la A-67, la reanudación de la autovía Burgos-Aguilar o asegurar la llegada del AVE a Reinosa evitando que la sentencia de la Audiencia Nacional implique un retraso en los plazos.

Estas peticiones en materia de obras se han aprobado con el apoyo de PP, PRC y el diputado no adscrito y la abstención del PSOE, que ha defendido el cumplimiento de los compromisos del Gobierno nacional con la comunidad, y la misma postura de Vox, que no ha apoyado la iniciativa por hablar de "incumplir" una sentencia de la AN que "obliga a derruir lo construido en un tramo del AVE en Palencia".

Y, en la misma línea que el PP, Blanco (Vox) ha considerado que es "hora de dar un paso al frente y sacar al PSOE del Gobierno de España" donde, a su juicio, no puede estar un partido "con una tolerancia absoluta a la corrupción".

Desde el PSOE, el portavoz Mario Iglesias no ha replicado a las críticas de PP y Vox a la situación política del partido a nivel nacional, debido a la trama que implicaría a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y se ha limitado a defender el "testimonio perfecto" de obras que evidencia el trabajo realizado en la región por el Ministerio de Transportes que encabezan los socialistas.

Su homólogo regionalista ha considerado que es "evidente que se está trabajando" desde el Estado en infraestructuras en Cantabria como el nudo de Torrelavega que se inaugurará el 16 de julio o el tercer carril de la A-67 y otras actuaciones y, sobre los plazos, ha indicado que las grandes obras "tienen un desarrollo, nos guste o no", pero el PRC apoyará siempre iniciativas que "supongan más inversión para Cantabria, reducción de plazos o avances en infraestructuras fundamentales".

DECAE UNA PNL DE VOX QUE EL RESTO TACHAN DE "ATAQUE" A CCAA

Por otra parte, PP, PRC y PSOE han unido sus votos contra una PNL de Vox en la se pedía rechazar la reforma del modelo de financiación autonómico, algo que los tres principales partidos han considerado al "un ataque" al estado autonómico.

La PNL de Vox rechazaba "las negociaciones con los partidos separatistas", consideraba necesaria "una visión nacional" de la acción política y administrativa "por encima de entes autonómicos, burocracia y duplicidades" y defendía avanzar hacia la recuperación de competencias por parte del Estado "por encima de artificiales fronteras y barreras autonómicas".

La diputada de Vox Natividad Pérez ha criticado "un Estado diseñado a la carta para satisfacer las demandas del separatismo y la voracidad competencial de las autonomías", por lo que ve necesario "replantearse el modelo territorial de España en una dirección diametralmente opuesta a la que se ha seguido hasta ahora".

Desde el PP han reivindicado la reforma del sistema y que se haga con respeto a la autonomía fiscal de las CCAA y mediante una negociación multilateral "alejada de los chantajes separatistas". El portavoz, Juan José Alonso, ha exigido que la aportación del Estado cubra el coste efectivo de los servicios, contemple la aplicación de la cláusula status quo e incorpore variables como la orografía, la dispersión y el despoblamiento.

En la misma línea, la socialista Ana Belén Álvarez ve "un despropósito absoluto" la propuesta de Vox y la parlamentaria regionalista Paula Fernández, "muy peligroso".

En el Pleno, también se ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, dos mociones del PRC y del PSOE en las que se instaba al Gobierno a mantener los acuerdos de reducción de ratios en educación, a realizar una propuesta de adecuación salarial general, lineal y no condicionada que alcance, al menos, la llevada a cabo en 2008, y retirar su propuesta en materia de formación para la consolidación de los sexenios.