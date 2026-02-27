PP y PRC retoman las negociaciones en busca de un acuerdo presupuestario: 50 minutos de reunión y sin declaraciones

PRC y PP retoman las negociaciones en busca de un acuerdo presupuestario - PRC

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

PP y PRC han retomado este viernes las negociaciones para intentar, de nuevo, sellar un acuerdo que permita la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, el cual fue imposible hace tres meses. Lo han hecho con una reunión de 50 minutos en el Parlamento, sin convocar declaraciones posteriores a la prensa y sin informar de cuándo será el siguiente encuentro.

A la salida de la reunión, los integrantes de las comisiones negociadoras designadas por ambos partidos han abandonado la sala sin pararse a atender a los medios de comunicación, que solo han podido arrancar, y mientras se marchaban de la reunión, apenas unas palabras de la diputada y candidata del PRC en las próximas elecciones, Paula Fernández, que han sido "trabajo, trabajo, trabajo"; y un "muy bien" del portavoz parlamentario de los populares, Juan José Alonso, cuando ha sido preguntado acerca de cómo había ido el encuentro.

Previamente al mismo, desde ambos partidos se había advertido a la prensa que no habría declaraciones ya que así se había acordado por parte de ambas formaciones, algo que difiere de lo sucedido en la anterior ronda de encuentros, celebrada sin éxito a finales de octubre y en noviembre, cuando al final de cada reunión había declaraciones o rueda de prensa de los representantes de ambos partidos.

En esa ocasión, las conversaciones se rompieron casi sin empezar después de que el PP rechazara las condiciones que la Ejecutiva del PRC aprobó para sentarse a negociar.

Ello desembocó en que el 24 de noviembre de 2025 el Pleno del Parlamento aprobara, con los votos de PRC, PSOE y Vox, enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos del Ejecutivo y al de Medidas Fiscales y Administrativas (la conocida como ley de acompañamiento), lo que supuso la devolución de ambos documentos al Gobierno del PP y la prórroga de las cuentas de 2025.

El encuentro de este viernes ha comenzado con apenas un par de minutos de retraso respecto a la hora prevista --las 11.00 horas-- y se ha celebrado en el despacho que la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, tiene en la tercera planta del Parlamento.

Por ahora no han trascendido detalles de lo abordado en la reunión; de si ha habido algún avance y tampoco de cuándo será la siguiente.

La reanudación de los contactos entre PRC y PP para explorar la aprobación de las cuentas regionales de 2026, las terceras de la presente legislatura y tras el respaldo de los regionalistas a los 'populares' en los proyectos económicos de 2024 y 2025, se produce a raíz de una llamada, esta semana, de Buruaga a Fernández, al observar la primera un "cambio de actitud" en los del PRC.

Fruto de ese contacto, a primera hora del pasado martes, ambas se reunieron esa misma mañana en la sede del Gobierno. Allí acordaron empezar a negociar los PGC "sin líneas rojas ni exigencias imposibles", para cerrar un acuerdo "lo antes posible".

Y ello tres meses después de que ambos partidos no lograran acercar posturas sobre las cuentas, por las condiciones que impuso el PRC y que el PP veía "imposibles" de cumplir, relacionadas con en el pago íntegro de ayudas al medio rural, llegar a un acuerdo con la Junta de Personal Docente para la adecuación salarial y actuaciones sanitarias e industriales que "no pueden seguir esperando".

Tras la entrevista de Buruaga con Fernández, ambas destacaron en declaraciones a los medios que habían encontrado en la otra parte "predisposición" para dialogar.

Este jueves por la tarde el Comité Ejecutivo del PRC aprobó retomar las negociaciones con el PP e "intentar un acuerdo" que permita la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026 y hoy se ha celebrado la primera reunión.

En las negociaciones participan, por parte del PRC, la propia Fernández; el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando; el diputado y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; la presidenta del Comité Comarcal Pas-Pisueña, Beatriz Sáinz, y el teniente de alcalde de Guriezo, Luis Javier Casas.

Por parte del PP forman parten de la comisión negociadora la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, en calidad de secretaria autonómica del partido; el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros; el portavoz parlamentario, Juan José Alonso, y el vicesecretario de Organización y consejero de Fomento, Roberto Media.