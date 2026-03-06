PP y PRC sellan el acuerdo presupuestario para 2026, con 24 medidas en vivienda, sanidad o educación

María José Sáenz de Buruaga, Miguel Ángel Revilla y Paula Fernández firman el acuerdo entre PP y PRC para los presupuestos de 2026 - JUANMA SERRANO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP y PRC han sellado este viernes, "al segundo intento", el acuerdo que permitirá que Cantabria tenga presupuestos para 2026, con 220 millones más que en el año anterior. Se articula en torno a 24 medidas "compartidas" en materia educativa, sanitaria, de vivienda o de apoyo al sector primario, a la industria y también a los ayuntamientos y permitirá inversiones estratégicas y se prevé que entre en vigor a principios de mayo "como muy tarde".

El acuerdo ha sido suscrito este mañana en el Parlamento regional por la presidenta de Cantabria y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga; el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, y por la diputada y candidata autonómica de los regionalistas en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández.

Se prevé que el Consejo de Gobierno apruebe en aproximadamente tres semanas el documento presupuestario para iniciar su posterior tramitación en el Parlamento de Cantabria, que se realizará por la vía de urgencia con el objetivo de que pueda entrar en vigor "a más tardar a primeros de mayo", según ha indicado Buruaga.

MEDIDAS

Entre las medidas del acuerdo, se incluye el compromiso del Gobierno de Cantabria de presentar en un mes una propuesta de acuerdo entre la Consejería de Educación y los sindicatos para la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado "en los términos acordados en las últimas reuniones de 2025".

Se indica que a partir de 2027 y los siguientes años de vigencia del acuerdo, estará vinculado "a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno de Cantabria" (no a que haya presupuestos).

Por otro lado, entre las medidas del acuerdo hay varias deducciones fiscales en el IRPF por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual para menores de 36 años; otra para el fomento del ejercicio físico y la práctica deportiva, y una por compromisos medioambientales en favor del reciclaje.

En materia sanitaria, se incluye el compromiso de un aumento de la dotación para el Hospital de Laredo, tanto para infraestructuras como personal, con un incremento específico para profesionales de enfermería que deberá destinarse a cubrir las áreas con las peores ratios operativas. Hay también un millón para un plan de estímulo a la Atención Primaria con especial atención al medio rural, y cinco millones para un plan de prevención del cáncer íntegramente dirigido al sistema público de salud.

También hay un compromiso de aumento de hasta 200 plazas concertadas en 2026 en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, "especialmente donde la demanda lo aconseje".

En otro orden de cosas, el acuerdo incluye el compromiso de gratuidad de la primera matrícula de los estudios de grado de la Universidad de Cantabria para los empadronados; y el aumento hasta un 70% del descuento en el transporte regional para los menores de 30 años, entre otras cuestiones.

En la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo solo han hablado Buruaga y Fernández, no así Revilla, que, de hecho, se ha marchado cuando iban a iniciarse las preguntas por parte de los periodistas.

Tanto la presidenta regional como la candidata regionalista se han felicitado del acuerdo.

Buruaga considera que con la firma "nos hemos convertido en el mejor ejemplo de lo que los ciudadanos demandan y esperan de la política: altura de miras y entendimiento, importantísimo y escasísimo, en un momento de tanto ruido ahí fuera, de tanto choque, de tanta crispación política y social".

Por su parte, Paula Fernández ha afirmado que con este acuerdo --el tercero de la legislatura entre PP y PRC en materia presupuestaria-- "Cantabria avanza". Sí ha insistido en la importancia del cumplimiento.

En este sentido, ambas partes han acordado la creación de un comité de vigilancia del mismo que estará formado por seis profesionales independientes --tres a propuesta del PRC y tres de los populares--.

Se reunirán en octubre para realizar el primer informe sobre el cumplimiento y los resultados serán públicos.