PP, PRC y Vox se unen contra la subida de las tarifas aeroportuarias

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una proposición no de ley (PNL) contra la subida de las tarifas aeroportuarias que entrará en vigor en 2026, con los votos a favor del PP, PRC y Vox y la abstención del PSOE.

La iniciativa ha sido presentada por los populares, que han lamentado la "guerra abierta" entre AENA y Ryanair, mientras los socialistas han apuntado al "declive" del Seve Ballesteros desde la llegada del PP al Gobierno de Cantabria.

La PNL del PP exige a AENA y al Gobierno de España un cambio en la estructura tarifaria de los aeropuertos "que tanto perjudica" al Seve Ballesteros, ha criticado el diputado popular, Alejandro Liz, quien ha afirmado que "Cantabria es la víctima de la guerra abierta" con Ryanair.

Liz ha señalado la subida de tarifas aeroportuarias en más de un 6% como el "desencadenante" de la retirada de cuatro rutas en la comunidad por parte de la compañía aérea. Asimismo, ha criticado que AENA haya tenido "unas ganancias de más de 2.000 millones de euros", ya que, en su opinión, "una empresa pública está para servir y enriquecer a la ciudadanía, no para enriquecerse".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias, ha censurado el "declive" del Seve Ballesteros, ya que "desde que el PP gobierna en Cantabria hay menos pasajeros, menos líneas y menos frecuencias", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que las tarifas aeroportuarias sirven para mejorar el aeropuerto y se ha referido, en concreto, al proyecto de mejora y renovación de la red eléctrica; la reorganización de los controles de seguridad, de las salidas y las llegadas; y la ampliación del aparcamiento en 300 plazas más.

Por parte de los regionalistas, Javier López Marcano ha afirmado que "toda la culpa es de AENA" y que la competencia del Gobierno regional es la promoción turística. Así que han votado a favor de la PNL, con la intención de "ganar tiempo antes que el 1 de marzo del 26 nos alcance", que es cuando entrará en vigor la aprobación de las tasas.

Mientras tanto, el diputado de Vox Armando Blanco ha criticado que este "nuevo tasazo socialista" previsto para 2026 "lastará aún más la competitividad en los aeropuertos más pequeños", como el de Santander, y ha mostrado su escepticismo ya que no cree que esta subida responda a las necesidades económicas de AENA para mejorar el servicio.