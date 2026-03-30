PP y PSOE tumban en el Parlamento cántabro una iniciativa de Vox en contra del acuerdo con Mercosur

Archivo - Imagen de archivo de una tractorada en Santander contra el acuerdo de Mercosur - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos Popular y Socialista han tumbado este lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria una proposición no de ley (PNL) de Vox que pretendía que la Cámara rechazara el acuerdo comercial suscrito por la Unión Europea y Mercosur, y que a diferencia de la postura de éstos sí ha contado con el apoyo el PRC.

La iniciativa reclamaba que el acuerdo se someta a referéndum consultivo entre la población y que no se aplique de forma provisional mientras se pronuncia sobre él el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), porque esto "puede tardar dos años" y "no podemos destruir el sector mientras tanto", ha advertido la portavoz de Vox, Leticia Díaz.

"Si el acuerdo se está revisando en el TJUE, lo prudente y lo legal es esperar". "Una explotación que cierra en Soba o en Valderredible no vuelve a abrir aunque el Tribunal nos dé la razón en 2028", ha insistido la parlamentaria, que ha defendido la PNL -el mismo día que los ganaderos se han concentrado en Meruelo contra la bajada del precio de la leche- advirtiendo que "nuestro sector primario ya está herido de gravedad por la subida de los costes y la falta de relevo generacional" e "introducir ahora la competencia de Mercosur es darle el tiro de gracia".

Díaz ha condenado también la "hipocresía climática" de este tratado ya que mientras se exigen numerosos requisitos a los productores de la UE "permitimos que entre carne de países que han deforestado miles de hectáreas", o que utilizan "fitosanitarios u hormonas que aquí son ilegales".

Frente a ello, tanto PP como PSOE han defendido que el tratado de Mercosur puede suponer "importantes beneficios" para el país, aunque son conscientes de "la necesidad de regular esos acuerdos para evitar que tengan efectos perversos".

Entre esas ventajas, los 'populares' han citado la eliminación de aranceles, el incremento del comercio exterior y la creación de más de 22.000 empleos. A su juicio, "el verdadero enemigo del agricultor no es el acuerdo, sino el Gobierno y las desconfianzas que han generado", como ha apuntado el diputado Juan José Alonso.

Así, ha dicho "sí" a Mercosur pero "con las mejoras que ha incorporado el PP", porque "con protección y con controles y reciprocidad, el acuerdo puede reforzar al campo en lugar de debilitarlo". Además, ha opinado que la PNL de Vox está cargada de "demagogia y populismo", porque "no explican a los ganaderos de Cantabria qué sería de nuestro sector primario si rompemos con Europa como pretenden".

Por su parte, el PSOE ha comparado el acuerdo con lo ocurrido "hace 40 años cuando España entró en la Comunidad Económica Europea y nuestros ganaderos echaban pestes porque la leche de Europa era mejor", pero "fueron capaces de ponerse las pilas y hoy están a la cabeza de las ganaderías europeas". "Hemos de adaptar nuestros sectores, porque si no, nos quedamos fuera", ha defendido el socialista Joaquín Gómez.

Además, ha afirmado que el "auténtico problema" del sector actualmente es la falta de relevo generacional, en un contexto en el que "los precios de la carne y de la leche en Cantabria llevan un tiempo que están en su mejor momento, digan lo que digan".

Así, solo el PRC se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa de Vox, ya que aunque reconoce que "hay argumentos a favor" de Mercosur, considera un problema el "desequilibrio" que supone, porque "mientras hay unos sectores que se benefician, el primario asume gran parte de los costes".

"Unos ganan y otros pierden". "Los efectos para nuestro sector primario van a ser inmediatos e irreversibles", ha alertado el portavoz regionalista, Pedro Hernando, que ha criticado que se "salten las reglas del Parlamento Europeo" para aplicar provisionalmente unas medidas sobre las que a día de hoy se plantean "dudas".

Además, tanto PRC como Vox han remarcado que "fueron aprobadas por los populares y los socialistas europeos" a pesar de que, como ha señalado este último grupo, "muchos han ido a las tractoradas" en contra de Mercosur a "hacerse la foto con los ganaderos". "La verdadera foto se produce hoy votando", ha sentenciado Díaz.