PP y PSOE se unen en el Senado para que Cantabria y CyL asuman las obras del túnel de La Engaña

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mayoría que conforman PP y PSOE en la Comisión de Despoblación del Senado ha aprobado una iniciativa socialista con la que busca que el Gobierno negocie la cesión del túnel de La Engaña y de los terrenos de su entorno a los Ejecutivos de Cantabria y Castilla y León.

La moción --iniciativa no vinculante--, que ha sido aprobada con el voto a favor del PP y el PSOE y contando con tres abstenciones, pretende forzar a los gobiernos presididos por María José Sáenz de Buruaga y Alfonso Fernández Mañueco a reunirse con el Ejecutivo central para asumir la gestión de estos trabajos y "fomentar" el desarrollo de la región.

En la sesión de la comisión, el PP había presentado una enmienda para que el Senado apoyara la construcción del teleférico Mediador de la Paz en La Engaña.

Sin embargo, los socialistas han optado por rechazarla esgrimiendo que ese proyecto "aún está en fase de evaluación ambiental", aunque finalmente el PP ha dado su apoyo al texto presentado por el PSOE.

En la exposición de motivos del texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE sostiene que el túnel de La Engaña, ubicado entre las provincias de Cantabria y Burgos, "se erige como un símbolo de la ingeniería ferroviaria española".

Creen que la recuperación de este túnel supondría "un impulso significativo para el turismo en la región", ya que su longitud y su ubicación en un entorno natural "privilegiado" lo convierten "en un atractivo único para amantes de la naturaleza, la historia y la aventura".

"Finalmente, la recuperación del túnel de La Engaña también tendría un valor simbólico importante. Representaría la unión de dos comunidades autónomas, Cantabria y Castilla y León, y simbolizaría el progreso y la apuesta por el futuro de las comarcas que atraviesa, afectadas de lleno por el fenómeno de la despoblación", añaden.

Por ello, el PSOE defiende que, pese a ser un reto ambicioso, los beneficios potenciales "son enormes": "Esta iniciativa requiere la colaboración de los gobiernos involucrados, así como del sector privado, para transformar esta visión en una realidad tangible que beneficie a las generaciones presentes y futuras".