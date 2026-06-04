El PP replica al PSOE que el Gobierno "ya tiene un plan" para los consultorios rurales: "Casares llega tarde otra vez"

El diputado autonómico y portavoz de Salud del PP, Miguel Ángel Vargas - PP

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico y portavoz de Salud del PP, Miguel Ángel Vargas, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria (PP) "ya tiene en marcha un plan" para los consultorios rurales y ha negado que se vaya a cerrar ninguno este verano.

"Llega tarde otra vez", ha replicado este jueves en un comunicado al secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, quien ha anunciado que los socialistas llevarán al Parlamento y a todos los ayuntamientos un plan de choque urgente con medidas para atraer profesionales médicos tras denunciar que 80 consultorios rurales estarán cerrados en la temporada estival.

Según ha explicado Vargas, muchas de las medidas que Casares ha dado a conocer "ya las está aplicando" el Gobierno autonómico y ha puesto como ejemplos "las mejoras retributivas", que "ha sido objeto de críticas por otras comunidades autónomas"; o la no contratación de los médicos sólo por días o por semanas, como "sí hicieron ellos durante las legislaturas pasadas", ha apostillado.

"Ahora por lo menos nos copian y no presentan ocurrencias de última hora", ha ironizado Vargas en relación a las medidas propuestas por los socialistas, enfatizando que estos "ya han reconocido en ocasiones anteriores que el verdadero problema está en la escasez de profesionales de Atención Primaria que viven todas las comunidades autónomas".

El diputado 'popular' también ha destacado la planificación de la Consejería de Salud para evitar el cierre de consultorios rurales en verano, como "sí ocurre en otras comunidades autónomas". "No se va a cerrar ningún consultorio en verano. Los socialistas mienten descaradamente", ha sentenciado.

De este modo, ha afirmado que "gracias a que Cantabria tiene una planificación de asistencia estival", todos los ayuntamientos "conocen con antelación qué días concretos no habrá facultativo disponible y qué soluciones alternativas hay para que todos los vecinos tengan una asistencia sanitaria garantizada".

"Ningún Gobierno de Cantabria ha hecho un ejercicio de planificación y transparencia como el que está haciendo el Gobierno del PP y, concretamente, el consejero de Salud, César Pascual", ha afirmado el parlamentario autonómico.

Al hilo, ha señalado que en la anterior legislatura, PSOE-PRC "ignoraban la situación sanitaria en la región durante el verano" y les ha acusado de haber sido "incapaces de resolver los desafíos sanitarios, especialmente la falta de personal en verano".

"Si de verdad a los socialistas les preocupa la salud de los cántabros, lo que deberían hacer es rectificar su voto en contra de la propuesta del PP, que se debatió en el Parlamento, para que el Gobierno de Pedro Sánchez cree 1.000 plazas formativas adicionales en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria para revertir la escasez de estos profesionales que sufre el país", ha concluido Vargas.