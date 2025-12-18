El PP usa su mayoría absoluta para aprobar el presupuesto de Santander, con el rechazo de toda la oposición

Archivo - Un Pleno de Santander.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este jueves en su última sesión ordinaria del año, el presupuesto para 2026 que asciende a 265 millones de euros y que ha contado con el voto a favor del PP, que gobierna con mayoría absoluta, mientras que toda la oposición (PRC, PSOE, Vox e IU) han votado en contra.

También con el único voto de los populares, se han aprobado de forma las tasas de alcantarillado y de suministro de agua, así como la plantilla municipal para 2026.

La oposición ha criticado que en el pleno se hayan debatido de forma conjunta estas cuatro y considera que, con ello, el equipo de Gobierno pretende "diluir" estos temas en un debate "entrelazado", tal y como le ha recriminado el portavoz del PRC, Felipe Piña.

A juicio del regionalista es un "error" el debate conjunto de las tasas con "algo tan importante" como es la aprobación definitiva del presupuesto general y la plantilla municipal.

Del presupuesto, Piña ha criticado que el documento tiene "falta de transparencia y de proyectos transformadores" para la ciudad, así como "un sinfín de cuestiones opacas".

Su homólogo del PSOE, Daniel Fernández, ha reprochado al equipo de Gobierno que el presupuesto "no habla de futuro" sino que, "de nuevo", "se vive única y exclusivamente en el presente". "No habla de transformación que saque de la decadencia a la ciudad", ha aseverado.

En este sentido, ha sostenido que las cuentas vuelven a "hablar del pasado, de una forma de gobernar que se agota y de una política sin ambición, sin riesgo y sin alma". Al hilo, ha lanzado la pregunta de "¿qué quiere ser Santander dentro de 10 años?" porque "gobernar es decidir qué ciudad dejas a quienes vienen detrás", ha añadido.

Ha criticado que Santander es la ciudad "de los contratos externalizados, de las obras eternas, de los barrios olvidados y de los carteles de la próxima actuación que nunca llega". En este apartado, ha apuntado al contrato "millonario" del servicio de limpieza que "veremos si soluciona el problema".

En cuanto a las tasas de agua y alcantarillado, ha reprochado al PP que "en apenas tres años, la factura del agua ha subido más de un 15% y ahora vuelve a subirlo otro 2,7% más". "El agua está privatizada", ha denunciado para decir que la tasa del agua "son tributos y no deberían cobrarse directamente por una empresa privada".

Al respecto, ha afeado al equipo de Gobierno que "cumple y paga" a las empresas privadas, pero no hace lo mismo con los acuerdos alcanzados con los trabajadores municipales, que han protestado al inicio del pleno.

Por su parte, Vox ha votado en contra de las cuentas para 2026 al considerar que son "la perpetuación de inercias pasadas", que reflejan "décadas de gestión continuísta y una preocupante falta de alternancia democrática en este Ayuntamiento".

Ha subrayado que siguen "la técnica dominante de subvenciones", lo que, en su opinión, "es una clara red de clientelismo destinada a mantener la lealtad política mediante el gasto público".

Asimismo, se ha mostrado en contra de aprobar un documento que "concentra la mayor parte del gasto en personal y funcionamiento diario, dejando migajas para las inversiones reales que los barrios de Santander demandan".

La edil también ha apostillado que las cuentas "consagran" el cumplimiento de "la agenda ideológica del bipartidismo", como la Agenda 2030 o las políticas de igualdad de género.

Desde Vox han defendido que se facilite el acceso a la vivienda propia y a la natalidad local con ayudas directas y "no migajas simbólicas frente a las partidas destinadas a la inmigración".

También ha rechazado la subida de la tasa del agua al considerar que "no está suficientemente justificada", además de apuntar a un "incumplimiento flagrante" del control de fiscalización por parte del Ayuntamiento.

Desde IU, Keruin Martínez ha votado en contra a estos cuatro puntos. "Votamos en contra de la subida de los impuestos a los santanderinos, del maltrato al personal municipal y, por supuesto, de las cuentas municipales", ha dicho.

Por parte del equipo de Gobierno, el concejal de Economía, Javier García, ha explicado que las cuentas de 2026 se han elaborado en un contexto de "incertidumbre" por la falta de Presupuestos Generales del Estado que "condiciona" a los ayuntamientos en aspectos como el personal o la política fiscal, "garantiza la estabilidad, los servicios y las inversiones".

Asimismo, ha señalado que es un documento "vivo" que cuenta con las "herramientas necesarias para atender las obligaciones aprobadas por el Estado en materia salarial". ha defendido que la subida de la tasa del agua se debe a la actualización al IPC, que "es lo que marca el contrato" y que "está avalada por la jurisprudencia existente al respecto". Por tanto, ha explicado que no es una decisión política "discrecional", sino "una obligación legal y contractual".

HIPOCRESÍA

Por último, la alcaldesa, Gema Igual, ha reconocido que no esperaba que la oposición votara a favor del presupuesto, pero "tampoco la hipocresía de los concejales de la oposición" sobre los impuestos. Así, les ha reprochado que del 'tasazo' de basuras, "que es la única tasa que se ha subido por culpa de Pedro Sánchez", no han dicho "nada".

En este sentido, ha apostillado que es "mentira que el PP sube los impuestos en Santander" y, al igual que García, ha defendido que la tasa del agua se actualiza al IPC. "Estamos hablando y llevándonos las manos a la cabeza por un 2,5 por ciento y no por el casi 30% que es el 'tasazo' de basuras; qué hipocresía", ha reiterado. También ha defendido que se realizan los controles de seguimiento a Aqualia por parte de intervención del Ayuntamiento dos veces al año.