PP ve "una burla" que Casares "saque pecho" en materia ferroviaria cuando "está todo por hacer"

Juan José Alonso - PP

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general y portavoz parlamentario del Partido Popular de Cantabria, Juan José Alonso, considera "una burla" que el delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares (PSOE), "saque pecho" en materia ferroviaria cuando "está todo por hacer" y, además, los socialistas "van tarde".

Se ha referido así el diputado del PP a la gestión de los dirigentes del Ejecutivo central en este ámbito y a las declaraciones del delegado y también líder del PSC en la comunidad autónoma, que este jueves ha visitado las obras de duplicación de la vía entre Astillero y Orejo y ha indicado que finalizarán este año, cuando la previsión inicial es que estuvieran este pasado mes de marzo.

"Los cántabros no pueden soportar más tomaduras de pelo con los trenes", ha sentenciado Alonso, que ha pedido a Casares "responsabilidad en materia ferroviaria con plazos y compromisos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".

En un comunicado, ha señalado que "fue el Gobierno del PSOE el que decidió llevarse de Cantabria a Cataluña los trenes de Cercanías que mejor funcionaban, el que protagonizó un esperpento y un fiasco al diseñar unos trenes que no cabían por los túneles y el que no acaba de concretar los plazos para que los nuevos convoyes que se están fabricando en Zaragoza sean entregadas a la región".

Estos trenes empezaron a fabricarse a principios de 2024 en Beasain y el compromiso entonces es que estuvieran "en pruebas en el primer semestre de 2026", tal y como estaba "firmado y acordado". Sin embargo, ha lamentado que, "previsiblemente, no llegarán como poco hasta 2027, acumulando retraso sobre retraso".

Por eso, para el portavoz del PP la "preocupación por los incumplimientos" del convenio firmado entre el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Transportes "es cada vez mayor" y a su juicio "requiere una explicación convincente".

Además, ha criticado el "oscurantismo" de Renfe al "no atender" las reiteradas peticiones del consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media (PP), que ha solicitado un calendario detallado de los trabajos a realizar y de las entregas a los trenes, así como visitar la fábrica CAF para conocer en qué situación están las unidades.

"Nada de lo que depende del Gobierno del PSOE y de sus ministros funciona en este país, siempre escurren el bulto y no dan la cara", ha denunciado Alonso.

A esto ha sumado el "engaño" del tren Santander-Bilbao con el que el Gobierno de Sánchez, y según ha dicho, "lleva años tomando el pelo a los cántabros". "Ahora nos quiere dar gato por liebre con su propuesta de trocear el tren en tres tramos, abandonando el compromiso de comunicar las dos capitales y centrándose primero en el tramo de Bilbao a Castro-Urdiales".

Para el coordinador 'popular', "no es admisible que se trocee el estudio informativo del tren Santander-Bilbao", sino que en su opinión debe ser diseñado en su conjunto y contemplar paradas en Laredo y Castro-Urdiales.

Además, ha aludido a los "retrasos, averías y paralizaciones constantes" en el servicio ferroviario, que "hartan y agotan la paciencia de los usuarios en su día a día". Y ha lamentado que la conexión de la Alta Velocidad con Reinosa "sigue en el limbo" y avanza a un ritmo que "no permitirá que las obras terminen hasta 2042, convirtiendo a Cantabria en "una isla ferroviaria en el norte de España".

"Ni cercanías, ni tren a Bilbao, ni alta velocidad en plazos. A los cántabros el Gobierno del PSOE y Sánchez nos ha mentido demasiadas veces y ya no engaña a nadie", ha concluido Alonso.