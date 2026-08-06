PP ve a Casares "un peón de la propaganda de Sánchez para ocultar ocho años de promesas incumplidas"

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SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado al delegado del Gobierno y secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, de convertise en "un peón de la propaganda de Pedro Sánchez para intentar ocultar ocho años de retrasos y promesas incumplidas del Gobierno de España con Cantabria".

Así lo ha afirmado el coordinador general del PP de Cantabria, Juan José Alonso, tras el balance realizado este jueves por Casares de lo que han supuesto los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez para la comunidad autónoma, que, según el socialista, está "mejor que nunca" por el "compromiso" del Ejecutivo central.

Para Alonso, el balance presentado por Casares "no solo falta a la verdad, sino que es una falta de respeto y un auténtico insulto a la inteligencia de los cántabros".

"No es un balance de gestión, sino un panfleto de propaganda política; un catálogo triunfalista de autocomplacencia con el que el PSOE pretende construir una realidad ficticia, mientras Cantabria sigue esperando inversiones, infraestructuras y compromisos que llevan años acumulando retrasos por parte del Gobierno socialista", ha opinado.

Alonso ha señalado que cada comparecencia de Casares "responde al mismo patrón" de "muchas fotografías, muchos anuncios, muchos millones sobre el papel y muy pocas obras terminadas". "El PSOE no gobierna; vive instalado en una campaña permanente de comunicación", ha afirmado.

Para el popular, "si Casares quisiera realizar un balance honesto de la gestión del Gobierno de España, debería explicar por qué Cantabria continúa esperando infraestructuras estratégicas anunciadas hace años y que siguen sin ejecutarse dentro de los plazos comprometidos".

En este sentido, ha aludido a la situación de las obras del tercer carril en la Autovía de la Meseta (A-67) entre Polanco y Santander, cuya ejecución "continúa marcada por retrasos" y actualmente los trabajos "permanecen detenidos".

También ha citado el tercer carril de la Autovía del Cantábrico (A-8) entre Solares y Vizcaya, que "sigue guardado en algún cajón", y la "falta de avances" en la autovía Burgos-Aguilar de Campoo.

En materia ferroviaria, ha lamentado las "continuas modificaciones" del calendario del Plan de Cercanías, que, según Alonso, "mantienen a miles de usuarios soportando incidencias mientras las mejoras prometidas no llegan".

En este sentido, se ha referido a la demora en la incorporación de los nuevos convoyes tras el "ridículo nacional de los trenes que no cabían por los túneles", y el "abandono" del proyecto del tren Santander-Bilbao, o el retraso de Cantabria con la Alta Velocidad.

Alonso ve "vergonzoso" que "quien debiera liderar las reivindicaciones de la comunidad ante el Gobierno de España haya decidido convertirse en el principal defensor de Pedro Sánchez y utilizar su cargo público como un trampolín electoral".

"Casares ha convertido la Delegación del Gobierno en una sucursal de las cloacas de Ferraz y La Moncloa, aunque no le sirva de nada, porque muy a su pesar la socialista cántabra más conocida es Leire Díez", ha dicho.

Y es que ha censurado que, "en lugar de exigir, justifica; en lugar de reclamar, aplaude; y en lugar de defender los intereses de esta tierra, se conforma con los retrasos y las excusas del Gobierno socialista".

El coordinador general del PP también ha reprochado a Casares que no se haya referido a la deuda acumulada por el Estado con Cantabria en materia de dependencia, que, según ha indicado, solo en esta legislatura supera los 115 millones; al "recorte" de 310 millones en el presupuesto de Educación, que afectará a Cantabria; a la "desidia" del Gobierno del PSOE ante la falta de médicos, "cuya responsabilidad ha trasladado a las comunidades autónomas", o a la "ausencia de garantías de suministro eléctrico para las nuevas empresas e industrias que quieren instalarse en la región".

Para Alonso, el "verdadero balance" es de "incumplimientos del PSOE con Cantabria: anuncios que se repiten hasta la saciedad, plazos que nunca se cumplen y obras que avanzan con una lentitud desesperante".

"EL GOBIERNO DEL PP REIVINDICA CANTABRIA; EL PSOE JUSTIFICA A SÁNCHEZ"

Frente a la "política de anuncios" del Ejecutivo central, Alonso ha reivindicado la gestión del Gobierno del PP en Cantabria.

"Mientras Pedro Casares dedica su tiempo a justificar permanentemente los incumplimientos de Pedro Sánchez, el Gobierno de Cantabria trabaja para atraer inversiones, desbloquear proyectos estratégicos, generar empleo y ofrecer oportunidades a los cántabros. Esa es la diferencia entre un Gobierno que gestiona y otro que vive instalado en la propaganda", ha dicho.

Alonso ha considerado que "Cantabria merece un delegado del Gobierno que defienda los intereses de esta comunidad y no un portavoz dedicado a blanquear los incumplimientos de La Moncloa".

ALGA ASIÁTICA

Y en relación a las declaraciones de Casares sobre la invasión de alga asiática en Noja y su llegada a Castro Urdiales, Alonso ha insistido, en contraposición que lo indicado por el delegado del Gobierno, que la gestión de este asunto "es competencia del Estado".

Así, ha criticado que Casares "siga echando balones fuera y creando polémicas artificiales". Así lo ha dicho después de que el delegado se haya preguntado si el Gobierno de Cantabria ayuda a Noja para retirar las algas de sus playas porque gobierna el PP y no hace lo mismo en Castro al ser del PSOE.

"Resulta sorprendente que el delegado del Gobierno pretenda responsabilizar a otras administraciones de lo que es su obligación. Las competencias del litoral y las costas de Cantabria son competencia del Estado y él como su representante tiene que asumir sus responsabilidades", ha zanjado.