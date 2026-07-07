PP sobre los viajes de Begoña Gómez: "Hay que ser respetuoso con las decisiones judiciales, nos guste o no"

Archivo - El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP se ha mostrado "respetuoso" con la decisión del sustituto del juez Juan Carlos Peinado de no autorizar el viaje de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a Ankara (Turquía) para asistir a la Cumbre de la OTAN, pero sí a Londres para la graduación de su hija.

"Hay que ser respetuoso con las decisiones judiciales en este y en todos los temas. Nos guste o no", ha afirmado este martes, a preguntas de la prensa en Santander, el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular, el también diputado Elías Bendodo.

El dirigente popular ha considerado una "mala noticia para España que todos los medios nacionales e internacionales estén hablando de la imputación por varios delitos de la mujer del presidente del Gobierno, que se le haya retirado el pasaporte; que ahora, en la cumbre de la OTAN, todo el mundo va a saber que la mujer del presidente del Gobierno no ha podido asistir por el hecho que tiene retirado el pasaporte...".

"Todo eso deteriora la marca España, la imagen de nuestro país y minimiza el papel de las instituciones", ha opinado.

El popular ha insistido en que "esta legislatura terminó hace mucho tiempo". Y es que, según ha dicho, "ya son más socialistas imputados que diputados tienen en el Congreso". "No tiene España por qué aguantar esto", ha aseverado.

Así, Bendodo ha vuelto a reclamar que "la solución es devolver la voz al pueblo y que se convoquen elecciones" ante la situación del Gobierno, liderada por "un presidente que no ganó las elecciones, que no tiene apoyo parlamentario, que no es capaz de sacar los presupuestos adelante y que solo resiste vendiendo España a trozos a los que quieren romper precisamente España".

En su opinión, todo ello "hace que de alguna manera los españoles estén hartos, desconecten".

GOBIERNOS AUTONÓMICOS CON VOX

Por otra parte, Bendodo ha respondido irónico al aviso de Vox de que sus vicepresidentes en los gobiernos de las comunidades donde ha habido pactos con el PP abandonarán los ejecutivos si los populares no cumplen lo comprometido.

"Pero si acaban de llegar cómo se van a ir... Que cada uno que tome las decisiones que considere oportunas", ha afirmado Bendodo.

Más allá de este comentario, considera que en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía se han suscrito "buenos acuerdos" y se han logrado "gobiernos fuertes" y que se corresponden con lo "emanado de las urnas".

En este sentido, ha señalado que estos gobiernos "tienen que rodar" y se ha mostrado "convencido de que van a funcionar en todos los casos".

LA "PRIORIDAD NACIONAL A LA CATALANA" DE ILLA

Estos acuerdos se sustentan en diversas bases, entre ellas el principio de la 'prioridad nacional', un concepto, según Bendodo, "basado en el arraigo" y "para quien trabaja, colabora y contribuye", algo --ha dicho-- "de sentido común y que lo entiende todo el mundo" pero a lo que se han opuesto "desde el Gobierno y toda la izquierda".

En relación a ello, ha llamado la atención en que después de que después de "liar la de Dios" con este asunto, ahora salga el presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, y defienda lo que Bendodo considera una "prioridad nacional a la catalana". "Decía que la vivienda es para las personas que viven y trabajan en Cataluña", ha señalado el popular, que ve todo esto como "hipocresía política".

Bendodo ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras visitar la base de Cruz Roja en el Barrio Pesquero de Santander junto a la alcaldesa de la capital cántabra, la también popular Gema Igual.