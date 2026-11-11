PP y Vox creen que la huelga general "ha pinchado" mientras PSOE y PRC dicen que "había motivos" para secundarla

Cartel en un establecimiento de Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las valoraciones que las principales formaciones políticas de Cantabria han ofrecido este miércoles sobre la huelga general convocada por CCOO y UGT frente a la crisis de vivienda, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos reflejan dos visiones antagónicas.

Así, mientras PP y Vox han opinado que el paro impulsado por el Sindicato de Inquilinas "ha pinchado", para PSOE y PRC "había motivos para secundarlo".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz 'popular', Juan José Alonso, ha afirmado que a las organizaciones convocantes "les ha salido el tiro por la culata" y ha acusado a los sindicatos de actuar como "brazo político del Gobierno de Pedro Sánchez".

Al respecto ha sostenido que la huelga ha tenido un "evidente trasfondo electoral" y que no se ha dirigido contra el Gobierno actual, sino "contra el que todavía no ha llegado".

Los populares han añadido que "defienden la libertad de todos los trabajadores" y que los sindicatos "son necesarios en democracia", pero "no pueden ser instrumentos políticos al servicio de un Gobierno ni actuar contra la oposición", han advertido.

Por su parte, la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha indicado que "había muchos motivos para ir a la huelga" y que son un reflejo "del sentir mayoritario de la ciudadanía y del PSOE".

En este sentido, ha citado aspectos como "la necesidad de mejorar el acceso a la vivienda, reforzar los servicios públicos y mejorar los salarios y los derechos de la clase trabajadora". Unos derechos que PP y Vox "amenazan con sus recortes, privatizaciones y desregulación y que han torpedeado esta legislatura votando en contra de cada avance", ha opinado.

Finalmente, Quiñones ha subrayado "la normalidad" con la que se ha desarrollado la jornada y ha agradecido "el ejemplo" que están dando los sindicatos y los trabajadores.

En cuanto al PRC, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de la huelga general y ha compartido "la preocupación ciudadana" por el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo de las familias y el aumento del coste de la vida.

Además, ha defendido la necesidad de reforzar los servicios públicos y adoptar medidas que faciliten el acceso a la vivienda, amplíen la oferta pública y contribuyan a aliviar la presión económica sobre las familias.

A su juicio, las demandas del paro de hoy "trascienden el ámbito laboral y reclaman respuestas concretas de las administraciones públicas, cada una en el ejercicio de sus competencias".

Finalmente, Vox ha hablado de "pinchazo" de la convocatoria y ha mantenido que ni piquetes ni pancartas "han podido frenar a una región que quiere trabajar y prosperar".

Para este partido, "los cántabros no se dejan engañar por los sindicatos del sistema, convocantes de una huelga política servil al Gobierno de Sánchez".