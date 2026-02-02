PP y Vox frenan la ayuda a la compra de vivienda planteada por el PSOE en el Parlamento

Archivo - Exterior del edificio del Parlamento de Cantabria - EUROPA PRESS - Archivo

PP, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han tumbado este lunes con sus votos en el Pleno del Parlamento de Cantabria una iniciativa del PSOE que pedía al Gobierno regional (PP) crear una ayuda directa a la compra de vivienda construida que cubra en torno al 20% de su coste y la convierta en vivienda protegida para siempre.

Para el PP, la iniciativa, dirigida a familias con dificultades para acceder al mercado inmobiliario, es un "despropósito" que, por un lado, incluye cuestiones que "ya existen" y, por otro, plantea otras que "pueden generar, sin duda, más problemas que soluciones", como el plantear condicionar la ayuda a la inscripción registral de la vivienda como protegida para siempre.

A su juicio, con la propuesta que plantean, los socialistas pretenden "lavar su imagen y su conciencia" tras haber tenido en los últimos años durante su coalición con el PRC, las competencias en materia de vivienda en la comunidad y no haberlas ejercido.

"Lo único que han hecho ha sido darlas a los okupas que campaban a sus anchas", ha aseverado el portavoz popular Juan José Alonso, que ha replicado a los socialistas que, "si de verdad quieren atajar" el "problema" de la vivienda tienen una "gran oportunidad" apoyando la ley de vivienda que el Gobierno de Cantabria ha llevado a la Cámara regional y se encuentra en trámite parlamentario.

Desde Vox también se han opuesto y han censurado el "cinismo" de los socialistas, a quienes ha afeado que "pretendan ir de Robin Hood, cuando en realidad son el Sheriff de Nottingham", según ha dicho el diputado Armando Blanco.

Éste ha tildado de "mentiras" todos los anuncios y compromisos del PSOE en materia de vivienda y ha afirmado que "las políticas fanáticas socialistas contra la propiedad privada y la seguridad jurídica han conseguido que el coste de la vivienda suba más de un 60% en 7 años, mientras que los sueldos de los españoles apenas han incrementado un 15%".

Por su parte, desde el PRC han apoyado la iniciativa pese a considerar que "no es ni una solución total a los problemas de vivienda que estamos viviendo, ni es la mejor solución parcial" a éstos, tal y como ha señalado el diputado y alcalde de Torrelavega Javier López Estrada.

'NO' AL TRASPASO DE LA COMPETENCIA DE SALVAMENTO MARÍTIMO

En otro orden de cosas, el Pleno también ha servido para confirmar que el Gobierno de Cantabria no va a solicitar el traspaso de las competencias ejecutivas en materia de salvamento marítimo, como sí ha hecho el País Vasco.

Así lo ha anunciado el diputado del PP Cándido Manuel Cobo durante el debate de una iniciativa del PRC para instar al Gobierno regional a realizar los informes necesarios para "evaluar" este traspaso, a la que el Parlamento ha dicho 'no' al contar con el rechazo de PP y Vox y la abstención del PSOE.

"No estamos para experimentos y menos para iniciar caminos inciertos en una materia tan delicada y compleja", ha replicado el parlamentario 'popular', que ha garantizado que, si el Gobierno regional aprecia que el traspaso de la competencia al País Vasco, a partir de octubre de 2026, "va en perjuicio" de la comunidad autónoma, "actuará para que no".

Cobo ha reprochado al PRC que plantee ahora esta reclamación competencial cuando, en los veinte años que ha gobernado en Cantabria no lo ha hecho, y le ha preguntado "por qué ahora es beneficiosa y nunca antes". También le ha recordado que "a excepción de Euskadi, ninguna comunidad costera ha pedido el traspaso".

Y es que, según ha señalado, en la exposición de Hernando "no ha oído argumento que lo justifique". "No pretendan hacer partícipe a este Parlamento de la incertidumbre asociada a una deriva ideológica del Partido Regionalista, que pasa del regionalismo del señor Revilla a la revolución de la señora (Paula) Fernández y al nacionalismo del señor Hernando", ha aseverado.

Por su parte, Vox ha votado en contra al considerar que Cantabria "no necesita más competencias", que generan, a su juicio, "más duplicidades" y "más gasto".

También ha defendido que el acuerdo entre el Gobierno de España y el País Vasco en relación al Salvamento Marítimo "no es un avance sino una cesión política, un acuerdo bilateral opaco sin una transferencia real de personal ni medios" y "diseñado para mantener a Sánchez en la Moncloa".

Por ello, ha criticado que el PRC diga ahora "yo también quiero lo mismo". "Esto no es defender Cantabria, es entrar en la subasta autonómica que debilita al Estado y a los servicios públicos", ha aseverado la portavoz de Vox, Leticia Díaz, que ha censurado este "mercadeo".

Además, ha asegurado que Vox "no va a apoyar ninguna iniciativa que sirva para copiar, justificar y blanquear las cesiones del Gobierno de España al separatismo vasco".

Por otra parte, y frente a la preocupación expresada por el PRC por el impacto que pueda tener para Cantabria el traspaso de la competencia al País Vasco, la diputada del PSOE Norak Cruz ha afirmado que la protección de la costa oriental de Cantabria "estará garantizada con los medios del Estado".

Aunque, los socialistas "entienden el espíritu de la iniciativa", creen que la propuesta adolece de "cierta indeterminación" y "se construye sobre un escenario que no es inmediato" --el traspaso de la competencia al País Vasco--.

Tras escuchar a los grupos, Hernando ha aclarado que la iniciativa lo que reclama no es solicitar el traspaso de esta competencia, sino realizar los informes para evaluarlo.

Además, ha señalado que el traspaso de la competencia al País Vasco puede generar para Cantabria un "problema" que puede ser "muy grave" ya que, hasta ahora, la comunidad "comparte los recursos con Euskadi" y desde la base de Gexto se da servicio a la zona oriental de Cantabria.

Así, ha advertido de que en este ámbito, el del salvamento marítimo, "unos segundos pueden ser decisivos" incluso para las vidas de personas.

Por ello, cree que, tras acordarse el traspaso de la competencia al País Vasco por parte del Estado, Cantabria "tiene que ponerse las pilas" y analizar que ello puede tener para la comunidad autónoma.

Además, cree que también puede ser necesario firmar convenios con comunidades autónomas vecinas para garantizar que a Cantabria se le siguen prestando los mismos servicios que hasta ahora. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de no haber hecho "nada".