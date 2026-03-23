PP y Vox se unen en el Parlamento cántabro para rechazar la "censura" del Gobierno español en redes sociales

Archivo - Un joven usa una tablet.-ARCHIVO - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han unido sus votos en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento de este lunes para aprobar instar al Gobierno de Cantabria a que, a su vez, inste al Ejecutivo central a rechazar cualquier propuesta con la que "pretenda imponer la censura en las redes sociales, coartando la libertad de expresión e información de los españoles".

Lo han hecho dando luz verde a una proposición no de ley que ha partido de Vox y que ha contado con el voto en contra del resto de la Cámara, PSOE y PRC, todo ello después del anuncio del presidente español, Pedro Sánchez (PSOE), de prohibir el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años.

Entre otras cuestiones, la iniciativa de Vox recoge garantizar y respetar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones de manera que "nadie pueda ser molestado o perseguido a causa de sus opiniones", o promover el fin de la "cultura de la cancelación", en especial "la ejercida por las élites que promueven la Agenda 2030 contra aquellos que se manifiestan en contra de la ideología 'woke' dominante".

En defensa de la proposición, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha denunciado que el Gobierno de Sánchez, "en su deriva totalitaria", ha decidido con "una burda excusa censurar las redes sociales y cerrarnos la boca".

Al respecto, ha dicho que la libertad de expresión no es un regalo del Estado y sí una línea roja que "separa la democracia de la dictadura". Lo que también ha unido a las políticas de la Unión Europea, como el Reglamento de Servicios Digitales o el de la Libertad de los Medios, que "se nos presentaron como escudos contra la desinformación, pero son el Caballo de Troya de la censura administrativa".

La diputada ha apuntado que con su decisión el Ejecutivo central solo busca "controlar" a los jóvenes, quienes "ya no le compran el discurso".

"¿Los jóvenes de 16 años son lo bastante mayores para cambiar su cuerpo hormonándose o para abortar sin el permiso de los padres pero son incapaces de pensar por sí mismos en una red social?", se ha preguntado, a la vez que ha acusado al Gobierno español de querer "etiquetar como delito de odio cualquier crítica a su gestión".

Por su parte, la socialista Norak Cruz ha ironizado con "solidaridarse" con Díaz por defender una proposición con "una mochila que arrastra detrás de un partido que predica la libertad mientras practica purgas, que se dedica al espionaje interno y dice ser víctima de un sistema opresor mientras disfruta de los derechos y recursos que le otorga la democracia que tanto denigra".

Así, ha afirmado que la libertad de expresión necesita instituciones "fuertes, leyes garantistas, jueces independientes y una cultura política que respete la pluralidad".

Mientras, desde la bancada regionalista, Javier López Estrada, ha afirmado que la libertad individual "no está por encima de la libertad colectiva" y ha enfatizado que las 'fake news' son "una cosa seria". Lo ha ejemplificado con que cuando llegó la Covid-19 hubo gente que "enfermó por beber lejía" o que en Estados Unidos asaltaron el Capitolio en 2021 a raíz de noticias falsas sobre que hubo problemas en las elecciones que ganó Joe Biden.

Por último, el diputado del PRC ha contestado a Díaz que delito de odio es cuando "un partido político planta un cartelito frente un centro de menores mingrantes no acompañados a hacer apología del odio. Eso es lo que no podemos permitir", ha aseverado para concluir que no se puede tener un canal que "llega a millones de personas de manera gratuita diciendo barbaridades".

Y por el Grupo Parlamentario Popular, que ha dado su voto a favor, su portavoz, Juan José Alonso, ha lamentado que en los últimos años el Gobierno de Pedro Sánchez trata de "menoscabar todo aquello que nos dimos los españoles con la transición y la Constitución de 1978". Como, ha dicho, "se ha visto con el principio de igualdad entre españoles" --refiriéndose a la financiación autonómica--, para afirmar que trata "a unas comunidades mejor que a otras y diferenciando españoles de primera y de segunda".

Ha continuado con que el presidente del Gobierno va contra "todos aquellos que le critican" y ha abogado por que cada español diga "lo que le dé la gana y se haga responsable de lo que diga". "Eso es lo que procede en un estado de derecho y lo que defendemos desde el Partido Popular", ha concluido para subrayar que "no puede establecer límites a la libertad de expresión quien levanta muros e incita al odio y al enfrentamiento entre españoles todos los días".

Ya en su último turno, Leticia Díaz se ha dirigido a Cruz para criticar que "haya que escuchar" al PSOE "meterse en casa ajena", con "la que tienen liada Zuloaga y Casares", ha ironizado.

"En los partidos dimite el que quiere dimitir, nadie está obligado a estar en un partido y no le voy a decir a usted (Cruz) cómo tiene que aplicar el reglamento de su partido y usted no me va a venir a mí a decir cómo tienen que aplicar en mi partido el reglamento", ha finalizado la portavoz de Vox.