El PRC aspira a ser la "primera o segunda" fuerza más votada en Cantabria el 10N

Publicado 25/09/2019 13:54:18 CET

Mazón avanza que, una vez que se celebren las elecciones y se conozca el resultado, el PRC apoyará "a quien más posibilidades tenga de gobernar"

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PRC, José María Mazón, está "orgulloso" de su papel en el Congreso en esta XIII legislatura, pese a ser "muy corta" y "fallida", al haber, a su juicio, "defendido los intereses de Cantabria" y "colaborado" en favorecer la gobernabilidad de España y cree que en las generales del 10 de noviembre su partido va a ser "la primera o segunda" fuerza más votada y ve "factible" obtener dos diputados.

Este es el balance de legislatura que ha realizado este miércoles Mazón, en rueda de prensa, Mazón, que ha lamentado la repetición de elecciones pese a las "buenas expectativas" de su partido en los próximos comicios. "No es lo que queríamos", ha reconocido.

Y es que, a su juicio, el PRC es, "prácticamente", el "único" partido de todos los que han tenido representación en el Congreso que no es "culpable" de que los españoles tengan que volver a las urnas.

"En mayor o menor medida, la mayor parte de los partidos algo de culpa tienen, por supuesto. Tienen culpa los que votan que 'no', los que se oponen a que haya un Gobierno no pueden pretender ser inocentes de que se repitan las elecciones. También tienen culpa, el que no es capaz de llegar a acuerdos para conseguir votos", ha opinado el regionalista, que repetirá como cabeza de lista de la candidatura del PRC al Congreso.

Mazón ha opinado que el PRC ha sido "coherente" con lo que prometió en campaña electoral y ha puesto en valor el haber negociado con el PSOE, el partido que más respaldo tuvo en las elecciones del 28A, para conseguir compromisos de inversiones para Cantabria a cambio de su apoyo a la investidura del socialista Pedro Sánchez.

EL PRC APOYARÁ AL PARTIDO QUE MÁS POSIBILIDADES TENGA DE GOBERNAR

Pese a haber prestado este apoyo a Sánchez, Mazón, al igual que el martes ya avanzó el líder del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no ha descartado que los regionalistas, si vuelven a obtener representación en el Congreso el 10N, den su apoyo al candidato de otro partido para la investidura: "el que tenga más posibilidades de gobernar" y poder cumplir los compromisos de inversiones para la comunidad.

"Nosotros no podemos firmar unos compromisos con un partido si está en la oposición porque no los puede cumplir. Si se diera la circunstancia de que los que nos pueden ofrecer el cumplimiento de estos compromisos es otro partido, nosotros negociaríamos con ellos en los mismos términos. Siempre hay que ver cuál es el resultado de las elecciones", ha explicado Mazón.

El diputado nacional cree que PP y PSOE son los partidos con más posibilidades tienen de gobernar y que, por tanto, el PRC tendrá que negociar con alguno de ellos.

Mazón ha explicado que, de cara a la próxima campaña electoral, el PRC va a repetir "el mismo mensaje" que en la anterior: "lo primero Cantabria" pero apostando también por la gobernabilidad de España y por un Ejecutivo que "mantenga la unidad, respete las leyes y la Constitución y mantenga una agenda social".

En cuanto a Vox, el regionalista considera que "no va a estar en posición de gobernar" y además ve "muy difícil" que el PRC "pueda negociar nada" porque tendrían que renunciar a su programa", sobre todo en lo relativo al Estado autonómico, que es "clave para el PRC".

Respecto a las perspectivas del PRC en las próximas elecciones, Mazón considera que, "como mínimo", va a mantener el prácticamente 15% de los votos que obtuvo en las elecciones del 28 de abril "en las que nadie daba un duro" por su partido, que fue la cuarta fuerza más votada, por detrás de PSOE, PP y Cs y logró por primera vez representación en el Congreso.

El regionalista considera que el PRC va a crecer "mucho más" porque, a su juicio, "en general los cántabros están muy contentos" de que en el Congreso haya habido una "voz específica" de Cantabria y de la "visibilidad" que ha obtenido la comunidad a raíz de obtener representación y de los "pasos" que ha conseguido en el cumplimiento de los compromisos de inversiones del Gobierno con Cantabria.

Como prueba de estos logros, Mazón ha destacado la licitación del estudio informativo del tren Santander-Bilbao y también la de las obras de construcción de un nuevo enlace en la autovía A-67 en Quintanilla de las Torres.

También considera que va a influir en este incremento del apoyo el hecho de que el PRC, en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo, se convirtiera en la primera fuerza de la comunidad por primera vez en la historia.

Mazón cree que el PRC va a mantener el 10N a todos los votantes que les apoyaron el 28A porque no cree que ninguno se haya "arrepentido" de su apoyo y también va a conseguir atraer a parte de aquellos que apostaron por otras formaciones.

En su opinión, los regionalistas van a conseguir quitar apoyos a "todos" los partidos, tanto del PSOE, como del PP y Cs e incluso, "probablemente" de Vox y Podemos.

"CAMBIOS IMPORTANTES" EN LA CANDIDATURA DEL PRC

Según él mismo ha reconocido, el partido le ha dado libertad para configurar el resto de la candidatura del PRC para las elecciones del 10N y, aunque no ha avanzado nombres, sí ha explicado que va a haber "cambios importantes" dado que muchos de los integrantes de la del 28A tienen ya otros cargos en el Gobierno, en los ayuntamientos o en el Parlamento regional y cree que podría no ser "conveniente" modificarlos.

Sin embargo, ha señalado que aunque está "barajando muchos nombres" no hay por el momento nada sobre la mesa ni ha hablado con ninguno de los posibles candidatos.

Mazón ha aclarado que, además la propuesta de candidatura que haga, deberá ser revalidada por el Comité Ejecutivo del partido.

En la rueda de prensa, el diputado regionalista ha hecho un repaso del papel que ha ejercido en estos cuatro meses de legislatura en los que ha intervenido siete veces en los seis plenos celebrados en el Congreso; ha participado en dos consultas con el Rey Felipe VI, trasladándole las necesidades de la comunidad y ha sido portavoz en varias comisiones.