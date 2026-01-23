El PRC considera "una deslealtad más del PP de Buruaga" la ruptura del pacto de gobierno en Reinosa

Archivo - Reinosa. - AYUNTAMIENTO DE REINOSA - Archivo

Jesús Ochoa enmarca la decisión en una estrategia de "hostigamiento municipal" contra los regionalistas SANTANDER 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PRC, Jesús Ochoa, ha valorado como "una deslealtad más del PP de la presidenta Buruaga" la decisión "unilateral" del alcalde de Reinosa, el popular José Luis López, de romper el pacto de gobierno con los regionalistas, anunciada esta tarde a través de los medios de comunicación, "sin aviso previo a quienes han sido hasta este momento sus socios en el Ayuntamiento".

En un comunicado, Ochoa ha condenado la "absoluta falta de respeto institucional" que en su opinión evidencia esta forma de proceder y ha enmarcado la decisión del PP --que gobernará en minoría con cuatro concejales-- en "una estrategia de hostigamiento político" contra el PRC por parte de los populares.

El dirigente regionalista ha advertido que esta ruptura generará "inestabilidad" en el Ayuntamiento y tendrá "consecuencias directas" para los ciudadanos de Reinosa, que serán "los principales perjudicados de la zozobra que a partir de ahora impedirá el normal funcionamiento del Ayuntamiento, con un equipo de Gobierno en minoría".

"El PP ha antepuesto sus intereses partidistas a las necesidades de los vecinos, apostando por la confrontación frente al entendimiento necesario para defender el interés general y buscar soluciones a los muchos problemas que sufre el municipio", ha valorado.

Asimismo, ha censurado que la ruptura se suma al "abandono y los incumplimientos reiterados del Gobierno de Cantabria" con el municipio, que se encuentra "abandonado a su suerte, en manos de un alcalde sin proyecto y sin ningún respaldo institucional".

Finalmente, ha anunciado que el Comité Local del PRC en Reinosa celebrará una reunión este sábado para valorar lo ocurrido y "redefinir" su posición en el Ayuntamiento, "con el objetivo prioritario de servir a los reinosanos y defender sus intereses desde la responsabilidad y el compromiso con los vecinos".