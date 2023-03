El PRC defiende el homenaje a Gochicoa frente a las críticas de PP y Vox

Hernando acusa a Buruaga de hacer "política rastrera, mintiendo a sabiendas"



SANTANDER, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PRC en el Parlamento regional, Pedro Hernando, ha defendido este miércoles el homenaje que los regionalistas darán este domingo, 12 de marzo, a José Luis Gochicoa, tras anunciarse su dimisión como consejero de Obras Públicas por la 'trama de carreteras', que se hará efectiva mediante un decreto del presidente que se firmará y publicará este viernes.

Hernando, cuestionado por estas críticas de PP y Vox al homenaje a Gochicoa, ha reiterado el apoyo del PRC al todavía consejero, de quien ha dicho que ha presentado su dimisión "ante una situación sobrevenida de la que ha asumido una responsabilidad, que no es penal sino política".

A su juicio, esto diferencia a Gochicoa de los militantes y cargos del PP que, según ha afirmado, no dimiten "hayan hecho la barbaridad que hayan hecho", por lo que "no se les puede hacer ningún homenaje".

"Es difícil que el Partido Popular o Vox puedan hacer un homenaje a ninguno de sus dirigentes que hayan presentado su dimisión porque nunca presentan dimisiones", ha afirmado.

El portavoz regionalista cree que el todavía consejero es una "persona leal, trabajadora y honesta" y "merece" el homenaje de "quienes siguen sus compañeros" de partido y están "orgullos de él".

Además, ha señalado que le "llama la atención" que el PP se dé "golpes en el pecho pidiendo dimisiones" cuando el gerente de Mercasantander, Juan José Fernández, sigue en su cargo después de que un sentencia reconociera la "responsabilidad in vigilando" de esta entidad en el robo de 1,2 millones de los santanderinos cometido por la jefa de Administración de la empresa pública.

"¿A qué espera este señor para dimitir?", ha preguntado Hernando, quien ha señalado que, además, el gerente de Mercasantander sigue militando en el PP y, de hecho, ha sido designado para ser uno de los encargados de coordinar el programa electoral del partido de cara a las próximas elecciones.

También el regionalista ha criticado las últimas declaraciones de la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, cuando calificó de "chiste" y propio del "camarote de los hermanos Marx" que, en el Gobierno, tras haberse leído el sumario, "nadie" se enterara que el subdirector de Carreteras, Sebastián Martín, aparecía en las investigaciones de la 'trama de carreteras' hasta que el lunes lo dieron a conocer los medios de comunicación, tras lo que Gochicoa le cesó de su cargo.

Tras estas palabras, Hernando ha replicado a la dirigente popular que "no es de chiste, sino de llorar hace política rastrera, mintiendo a sabiendas", ya que, según el regionalista, ella es "conocedora" de que las afirmaciones que se hacían desde el Gobierno respecto a la implicación de un solo funcionario en la trama --el jefe de Carreteras, Miguel Ángel Díez-- era en base al sumario al que había tenido acceso el Ejecutivo y no respecto a contenidos "que no están" en el mismo, como parece que ha ocurrido con el subdirector de Carreteras.

"Si existen más datos que aún no conocemos es difícil valorarlo. Si esos datos se han filtrado, alguien será responsable", han señalado desde el PRC.

Para Hernando, el PP "está entrando en un juego político de difícil justificación en un partido con vocación de gobierno".