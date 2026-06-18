PRC dice que el proyecto de ley de Autoridad Docente "aporta pocas novedades" y PSOE la tilda de "simbólica" - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Regionalista ha señalado que el proyecto de ley de Autoridad del Profesorado y Convivencia Escolar de Cantabria "no introduce cambios significativos y aporta pocas novedades" mientras que el Socialista ha criticado que se trata de "una ley simbólica, para mandar un mensaje político" y ha afirmado que "recopila otras ya existentes" a nivel nacional y regional.

Así lo han manifestado este jueves durante la comparecencia parlamentaria del consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva (PP), para detallar las principales líneas de este proyecto normativo.

Por parte del PRC, Teresa Noceda se ha mostrado partidaria de mejorar la convivencia escolar y proteger al profesorado y ha valorado positivamente las medidas preventivas que introduce, como la que evita la necesidad de esperar a la conclusión del expediente disciplinario para actuar.

Sin embargo, ha avanzado que el PRC presentará enmiendas para mejorar la norma porque "parte de un diagnóstico incompleto", ya que "la convivencia mejora cuando se reducen las ratios, cuando un orientador puede atender adecuadamente al alumnado, cuando existen recursos para la inclusión, cuando se trabaja la prevención y cuando el profesorado se siente escuchado y respaldado", ha defendido Noceda.

Por el Grupo Socialista, Jorge Gutiérrez ha compartido "la necesidad de prestigiar la profesión, reforzar la convivencia y proteger a quienes sostienen cada día el sistema educativo", en referencia a los docentes, pero ha censurado el "triunfalismo" de los 'populares' con esta norma, que es la única presentada por Educación durante esta legislatura y que cuenta con "solo" 20 artículos.

El diputado del PSOE ha opinado que "los problemas reales de los centros educativos son otros" y se ha preguntado "qué problema resuelve esta ley que no pudiera resolverse con la normativa actual". Asimismo, ha dicho que el proyecto articula "más declaraciones que novedades, más reiteraciones que avances y más recopilación que innovación".

En apoyo se ha manifestado el diputado de Vox Armando Blanco, quien se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con esta ley "maravillosa" y ha aplaudido la introducción del concepto de convivencia en la misma, "para garantizar equilibrios y, sobre todo, el sentido común".

Además, ha celebrado "la buena sintonía" entre Vox y PP en materia educativa y ha instado a Silva a "seguir caminando juntos, sobre todo en aquellas cuestiones en las que vamos separados", pero en las que están yendo "de la mano" en otras comunidades autónomas, como el concierto de Bachillerato.

RESPUESTA DE SILVA

Como cierre, el consejero de Educación ha respondido que cree que todos los grupos coinciden en "el principio" de la norma, de que "es bueno y necesario fortalecer la actividad docente" y ha agradecido especialmente el apoyo de Vox.

Además, ha apostado por "el realismo y el optimismo" frente al triunfalismo, ha rechazado que sea una ley "pobre" o "simbólica" y ha afirmado que es "transparente y honesta, porque dice de dónde viene y hacia dónde pretende ir", ya que cuenta con "un enfoque preventivo, proactivo y educativo".

También, ha indicado que añade "muchas cosas" al marco legal vigente, como "seguridad jurídica, desarrollo en la presunción de veracidad, regulación del acoso, medios electrónicos o medidas preventivas".

En este sentido, ha resaltado que el proyecto "huye del buenismo vacío pero también del autoritarismo" porque, según Silva, "uno de los mayores errores que ha cometido el sistema educativo en los últimos 30 años es partir de ese buenismo, donde para aprender no hace falta esforzarse o sacrificarse".

Por ello, ha apostado por "respetar un orden, una autoridad, un clima, y si no, tiene que haber unas consecuencias" porque, "como eso no se haga, las condiciones para enseñar y aprender son mucho peores", ha recalcado.