El PRC exige al Gobierno soluciones ante la "situación crítica" de los consultorios sin médico

Lamenta que los problemas de la sanidad "han empeorado" con el PP y advierte que "no van a permitir recortes"



SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PRC ha exigido al Gobierno de Cantabria (PP) poner solución a la "situación crítica" que se está produciendo en varios consultorios, sobre todo rurales, que se han quedado sin médico titular o han visto reducido el número de horas de consulta.

Los regionalistas interpelarán al Ejecutivo por este asunto en el Pleno del Parlamento del próximo lunes --el primero de la legislatura--, ya que denuncian que desde que los 'populares' tomaron posesión hace algo más de dos meses se ha generado un "caos absoluto" y se ha dado lugar a "situaciones extremas que no se habían producido antes", hasta el punto de llegar a pensar que "estamos en la antesala del cierre de consultorios rurales".

Así se ha pronunciado la diputada y secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes en el Parlamento junto a alcaldes y representantes de algunos de los municipios afectados por la falta de médicos, entre los que ha citado a Penagos, Rasines, Escalante, Argoños, Puente Viesgo, San Roque de Riomiera, Miera, Puente Viesgo, Villacarriedo o Villafufre.

Fernández ha pedido a la presidenta de Cantabria y al consejero de Salud, María José Sáenz de Buruaga y César Pascual, respectivamente, que se "pongan a trabajar mano a mano" para solventar el problema ya que "la situación en las zonas rurales está llegando a ser realmente desastrosa"", y ha advertido que los regionalistas "no van a permitir recortes en un servicio básico y esencial".

Unos recortes que "no podemos evitar que nos traigan a la memoria otras épocas" de gobiernos 'populares', ha dicho la diputada, aunque ha preferido "olvidar" y "ser serios, sin demagogia, pero reivindicando al Gobierno lo que es justo".

Por ejemplo, se ha referido a los pueblos de la zona de Campoo en los que ya no se sustituye al médico titular en sus vacaciones y los ciudadanos deben acudir a Reinosa para sus consultas; a los municipios de Escalante y Argoños, que por el mismo motivo tienen que desplazarse al centro de salud de Gama; o a Rasines, donde solo hay facultativo "tres veces a la semana" y cada vez "durante menos horas" porque también atiende en el centro de Ampuero.

También se ha referido a Penagos, cuyos vecinos protestaron ayer junto a su alcalde ante la Consejería de Salud por la falta de médico desde el 17 de julio; o a Puente Viesgo, que también carece de titular desde el 25 de julio a pesar de tener una residencia de mayores con 156 usuarios.

Igualmente, ha señalado que San Roque de Riomiera y Miera ahora comparten facultativo con Liérganes, por lo que se han reducido las horas de consulta, además de que actualmente no tienen porque está de vacaciones al menos hasta el 19 de septiembre. También en Villafufre llevan sin asistencia desde el 25 de julio después de que el titular sacara plaza fuera de Cantabria, y los afectados deben ir hasta Selaya.

Esto, en el caso de vecinos como los de Corconte o los de Escobedo, supone recorrer "14 kilómetros" para pasar consulta, ha lamentado Fernández, que ha puesto de relieve que gran parte de los afectados son personas mayores, con patologías crónicas y sin medios para desplazarse.

Pero ha destacado que la ausencia de médicos no afecta solo al medio rural, sino también a la capital y en concreto al centro de salud de Cueto, donde los vecinos se han encontrado un cartel avisando de su cierre "hasta nuevo aviso" y remitiéndoles al de El Sardinero, y aunque se han movilizado no han logrado "ninguna solución y ni siquiera una respuesta".

CRITICA "LAS FORMAS"

En este sentido, Fernández ha criticado que "las formas son muy importantes", ya que muchos alcaldes y afectados se han enterado de la interrupción del servicio por esos carteles en los consultorios, e incluso a algunos regidores "no se les ha recibido ni cogido el teléfono" por parte de responsables de Salud.

La diputada regionalista ha recordado que Sáenz de Buruaga tomó posesión "con la promesa de ser una presidenta muy sanitaria y solucionar en tiempo récord los problemas de Cantabria", pero hasta el momento "no solo no han solucionado nada, sino que los problemas que ya existían --y que nosotros no vamos a negar--, han empeorado".

Es por ello que, aunque dará "más margen" a los populares ya que solo llevan dos meses en el Gobierno, el PRC quiere escuchar las explicaciones del PP el próximo Pleno y, de no recibir soluciones con plazos, llevará una moción a la sesión plenaria del 25 de septiembre. En paralelo, el PRC presentará mociones en los ayuntamientos para pedir esa asistencia sanitaria "de calidad" que "merecen los cántabros".