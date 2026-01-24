El PRC llama "parásito" al alcalde de Reinosa tras romper el pacto de gobierno

Archivo - El equipo de Gobierno PP-PRC de Reinosa, con el alcalde en el centro de la primera fila - AYUNTAMIENTO DE REINOSA - Archivo

REINOSA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PRC de Reinosa ha publicado una carta en respuesta a la de decisión del PP de romper el pacto PP-PRC para gobernar en minoría, en la que ha llamado "parásito político" al alcalde 'popular', José Luis López Vielba, a quien "le viene grande" el puesto y que vive "parapetado en un despacho, sin ningún contacto con su pueblo".

Así ha criticado la ruptura, decidida este viernes, que ha definido como una "huida hacia delante" por parte de un regidor que "está condenando a Reinosa a la insignificancia total", y que se encuentra "en silencio y escondido", ha afirmado la carta.

Además, ha calificado a López Vielba de ser un alcalde "gris, sin ambición y sin capacidad de ejercer el liderazgo que se espera de él", que no "ni tenía ni tiene un plan de gobierno" y que ha sido "incapaz de lograr obras e inversiones para Reinosa, callando y mostrando una total servidumbre al Gobierno de Cantabria" (PP), lo que ha provocado una "preocupante merma" de servicios, que "está llevando al Ayuntamiento al colapso con una alarmante pérdida de personal por su pésima gestión".

RECLAMACIONES

En concreto, el PRC ha censurado el silencio del PP reinosano ante sus reclamaciones al Ejecutivo regional sobre la mejora de la Sanidad en la comarca; la compra del Polígono de la Vega al Gobierno de España; y dos millones de euros en ayudas para la industria campurriana "que no han llegado".

El PRC ha criticado que el equipo de Gobierno "se aprovecha del trabajo de los demás" porque las "únicas" obras y actuaciones en marcha "son proyectos del Partido Regionalista". Por ejemplo, han citado la Plaza de España, la venta del matadero, la llegada de la Alta Velocidad y las actuaciones en el río Híjar.

También ha señalado que "está pendiente" la remodelación de la Avenida Naval, valorada en 800.000 euros, y que el Gobierno de Cantabria "se comprometió a ejecutarla, pero no vemos avances".

LA COALICIÓN

En esta línea, los regionalistas han insistido en que llevaban "un tiempo planteando si debíamos seguir" en este equipo de Gobierno de coalición, en el que "no había comunicación ni confianza".

Por ello, han lamentado la convocatoria de Juntas de Gobierno Local "sin tiempo suficiente para avisar en nuestros trabajos y en horarios en los que no podíamos", así como comisiones de Hacienda, a las que han acudido sin "ninguna" información previa, en las que "quiere que votemos a su favor como alumnos aplicados".

En este apartado, han asegurado que ha sido "el único alcalde de este pueblo en no estar" durante la presentación de la Reina y Damas de San Mateo y en otros homenajes a los deportistas locales.