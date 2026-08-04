El PRC muestra su preocupación por la situación de la escuela rural y el conflicto con docentes y AMPA

La diputada y candidata a la Presidencia por el PRC, Paula Fernández Viaña, se reúne con miembros de la Junta de Personal Docente no Universitario de Cantabria. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha mostrado este martes su preocupación por la situación de la escuela rural y por el conflicto que mantiene el Gobierno regional (PP) con los docentes y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA).

Así lo ha señalado la diputada y candidata electoral de los regionalistas, Paula Fernández, tras haber mantenido una reunión con diferentes miembros de la Junta de Personal Docente no Universitario.

En este sentido, Fernández ha criticado "los recortes" del Ejecutivo autonómico en la educación pública, puesto que el próximo curso contará con 108 docentes menos.

Además, ha lamentado que en municipios como Polaciones, San Pedro del Romeral o Cieza se está viendo "peligrar" las plazas legales del profesorado. "Ahí, el PRC pone una línea roja", ha dicho la candidata, que ha instado al consejero de Educación, Sergio Silva, a "que guarde la tijera".

En esta misma línea, la dirigente del PRC --partido gracias al cual el PP ha vuelto a sacar adelante los presupuestos por tercer año consecutivo-- ha afirmado que la escuela rural es la manera de luchar contra la despoblación.

Sin embargo, ha apuntado que hay una situación que no niega, que es la demográfica y la baja natalidad, aunque, a su juicio, eso debería de "abrir una ventana de oportunidades" para mejorar la educación pública.

Y es que, ha destacado que, si hay menos alumnos, se puede "tratar mejor" a los jóvenes, a la vez que darles "más atención individualizada y apoyo".

"Vamos a pensar que tenemos más capacidad para avanzar en la inclusión, que tenemos más tiempo para atender a cada estudiante y que hay una oportunidad nueva para fortalecer la escuela pública", ha insistido.

Por otra parte, Fernández ha resaltado que, si tuviera niños en edad escolar, le gustaría decidir a dónde llevar a su hijo a estudiar.

"No ha habido confrontación en la historia de Cantabria durante tiempos recientes con la educación concertada y no se puede provocar ahora. El PRC tiene claro que el equilibrio está en el 70-30, que es lo que ha estado siempre planteado. Yo necesito tener en mi municipio la posibilidad de elegir las mismas líneas de educación en un colegio público y en un colegio concertado, por lo que nos oponemos radicalmente a estos recortes", ha explicado.

Así, ha reiterado que, si ha bajado la natalidad, el Ejecutivo "no pierda la oportunidad" de mejorar la escuela pública: "Es ahora el momento y es ahora la oportunidad", ha sentenciado.

INICIATIVA AL PARLAMENTO

La diputada regionalista ha destacado que su grupo cuenta con una iniciativa acerca de la regulación de las actividades extraescolares presentada en el Parlamento, que no dio tiempo a debatirse en el periodo de sesiones anterior, y que en el nuevo curso político se abordará.

En esta línea, ha asegurado que hay comunidades autónomas que están avanzando en este ámbito como Aragón "que recientemente ha sacado un primer borrador para negociar con la Junta de Personal Docente".

"En los colegios concertados aquí en Cantabria (las actividades extraescolares) están reguladas, es un tema que hay que afrontar porque es un tema de responsabilidad y, sobre todo, de cuidar al alumnado y profesorado en momentos difíciles", ha apostillado.

Finalmente, Fernández ha anunciado que también llevarán este tema a diferentes plenos municipales, y que este miércoles se reunirá con la AMPA de Colindres para tratar el cierre de los dos aulas de dos años.