El PRC pide la dimisión de la alcaldesa de Cartes por la gestión "caótica y crispada" del centro de menores

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PRC en Cartes, Emi Peón, ha pedido este miércoles la dimisión de la alcaldesa, Lorena Cueto (PSOE), por su gestión "caótica y crispada" de la llegada de menores no acompañados al municipio, con la que ha provocado "un clima de enfrentamiento institucional y descrédito público sin precedentes e impropio de un ayuntamiento democrático".

"Lo que está ocurriendo en Cartes ha traspasado todos los límites tolerables", ha lamentado la regionalista, después de que la regidora socialista amenazara con cortar el suministro de agua y luz al centro de acogida habilitado por el Ejecutivo de Cantabria (PP) en Cartes. Tras esto, Cueto ha pedido "perdón", así como también ha hecho el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno, Pedro Casares, aunque no se ha planteado expulsar a la socialista del partido.

Pero a juicio de la concejala del PRC, la alcaldesa "debe asumir responsabilidades" y "errores" también y "dar un paso atrás", por situar a Cartes "en el centro de un espectáculo político lamentable y sin precedentes, que en nada ayuda a los vecinos, ni a los menores que ya han comenzado a llegar al centro de acogida".

"Cuando el caos sustituye a la gestión y el enfrentamiento se convierte en la única forma de hacer política, toca asumir responsabilidades", ha recalcado, después de que el Gobierno denunciase que la alcaldesa había dado la orden de paralizar la actividad en el centro en cuestión, extremo que ella negó.

GOBIERNO PRENDIÓ LA CHISPA DE LA CONFRONTACIÓN

Peón también ha condenado la "irresponsabilidad" del Ejecutivo autonómico, al que culpa de haber prendido "la chispa de la confrontación" con su gestión "oscurantista" de la creación del centro de acogida y la llegada de los menores no acompañados, "sin mantener ningún contacto previo, ni facilitar información al Ayuntamiento".

"Ni el Gobierno, ni el Ayuntamiento han estado a la altura de las circunstancias", ha sentenciado la regionalista, al tiempo que ha realizado un llamamiento a ambas instituciones para que pongan fin "de inmediato al clima de tensión que han creado en Cartes" y contribuyan a "recuperar la normalidad en beneficio de los vecinos y de los menores".

CARTES NECESITA ABRIR NUEVA ETAPA

En este sentido, ha defendido la necesidad de una acogida "con garantías, transparencia y coordinación institucional", para anteponer el bienestar de los menores a "cualquier debate político" y dejar claro que Cartes "siempre ha sido un municipio solidario".

Pero para conseguirlo considera "imprescindible" acabar con "la escalada de declaraciones incendiarias y decisiones precipitadas de los últimos días", por lo que espera que la alcaldesa "asuma sus errores y dé un paso atrás, por el bien de todos". "Cartes necesita abrir una nueva etapa con calma, seriedad y responsabilidad", ha concluido.