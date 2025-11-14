PRC pide a PP detallar por escrito el cumplimiento de sus condiciones para avanzar en la negociación del presupuesto

SANTANDER, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PRC y miembro de la Comisión Negociadora del Presupuesto de 2026, Pedro Hernando, ha pedido a su homólogo del PP, Juan José Alonso, que detalle por escrito el cumplimiento de las seis condiciones de su partido para "continuar el diálogo", como paso previo para cerrar el día y la hora de la próxima reunión negociadora.

Hernando ha respondido de este modo a la propuesta realizada esta misma tarde por Alonso para mantener un encuentro este lunes, a las 11.00 horas, con un orden del día en el que consta el "análisis de situación de las seis condiciones exigidas por el PRC" y que incluye como segundo punto las propuestas globales de enmiendas del Grupo Regionalista.

Según ha explicado el PRC en nota de prensa, tras las declaraciones realizadas en las últimas horas por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y los diferentes consejeros durante sus comparecencias en el Parlamento para presentar las cuentas de sus departamentos, y con el fin de "agilizar al máximo las negociaciones presupuestarias por el poco plazo" existente, la delegación regionalista considera "más funcional" el envío por el PP del documento que detalle el cumplimiento de las condiciones previas.

"En cuanto las condiciones estén, podemos cerrar día y hora para la reunión", ha precisado Hernando, quien se muestra dispuesto a que el encuentro tenga lugar el mismo lunes.