PRC-PSOE aprueba el Presupuesto de Torrelavega sin la oposición, que ve un mero "cuadre de cuentas"

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TORRELAVEGA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Torrelavega (PRC-PSOE) ha aprobado este miércoles en un Pleno extraordinario el Presupuesto municipal de 2026, de 83 millones de euros, que ha salido adelante sin ningún apoyo de la oposición ya que lo considera un mero "cuadre de cuentas", además de que rechaza que no reduce el gasto "voluntario" y prioriza inversiones que no comparte.

PP, Vox y Torrelavega Sí --el concejal de IU-Podemos no ha acudido al Pleno por motivos justificados, según ha informado al inicio de la sesión el alcalde, Javier López Estrada-- han votado en contra de las cuentas tras enumerar actuaciones "comprometidas" con los vecinos que echan en falta en ellas, mientras PRC-PSOE han advertido que el equilibrio entre los ingresos y los gastos "no da para grandes florituras".

Precisamente, las cuentas se ven condicionadas por el Plan Económico Financiero que el Ayuntamiento tuvo que poner en marcha para 2025 y 2026 para lograr la estabilidad presupuestaria, pero regionalistas y socialistas han defendido que pese a ello el Presupuesto destina 27 millones de euros a inversiones, de las que destacan la aportación de casi 9,3 millones para la segunda fase de la rehabilitación de La Lechera o la primera de las diez anualidades para el soterramiento de las vías, que supone otros 2,9 millones.

En este sentido, el equipo de Gobierno ha trasladado que coincide con algunas de las peticiones de la oposición, pero ha señalado que "no están dentro de las prioridades y se tienen que posponer" dados los fondos disponibles. En paralelo, PP, Vox y Torrelavega Sí han llamado a controlar el gasto corriente ante el "poco margen" que tiene el Ayuntamiento.

Además de los 83 millones para el propio Consistorio, la sesión --que ha comenzado con un minuto de silencio por el joven fallecido el lunes en el municipio cuando se bañaba en el río-- se ha aprobado el presupuesto del Patronato Municipal de Educación, de 5 millones; y el de la empresa pública Aguas Torrelavega de 6,2 millones.

De la dotación total para el ejercicio, casi 26 millones se destinan a gastos de personal (un 31% del presupuesto, lo que supone un 3% más que en 2025) y otros 33 millones a gastos corrientes (el 40%, un 7,5% más). Además, hay 3,8 millones para subvenciones a las distintas entidades que colaboran con el Ayuntamiento, que en este caso se reducen un 13% respecto al año pasado.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), ha destacado tres "apuestas claras" del equipo de Gobierno que han requerido de incrementos presupuestarios: los servicios sociales y en concreto la asistencia domiciliaria, que sube un 23% por el envejecimiento de la población, hasta 2,3 millones; la recogida y tratamiento de residuos, que crece otro 24%; y el transporte público, cuya dotación se eleva hasta los 869.000 euros.

Respecto a las inversiones, destaca la primera anualidad para el soterramiento de las vías, de 2.870.000 euros; los 9,2 millones para La Lechera; 1,2 para la Tecnoteca que entrará en funcionamiento este año; 393.400 euros para las pistas de skate que se inaugurarán este verano; 567.700 euros para la adquisición de nuevos contenedores; 290.000 euros para renovar la cubierta del pabellón La Habana Vieja; 271.900 euros para la plaza de las Ánimas en Viérnoles; 200.000 euros para cambiar el alumbrado de El Malecón; o 142.000 euros para el saneamiento del barrio de Caseríos.

PRIORIZA "EL PAN Y CIRCO"

Sin embargo, para la oposición el Presupuesto continúa priorizando "el pan y circo, pero no las necesidades de la ciudad", ya que deja fuera inversiones para compromisos como actuar en el parque Manuel Barquín, la Plaza Baldomero Iglesias, la Avenida de España, la Plaza Mayor, Pequeñeces, la Avenida del Besaya, etcétera.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, ha dicho que el equipo de Gobierno "continúa la misma dinámica de la foto, del teatro, pero no de solucionar sus problemas". Además, ha avanzado que solicitará celebrar en las próximas semanas un Debate sobre el Estado de la Ciudad.

"No compartimos que un alcalde prefiera sacarse una foto ante decenas de personas haciendo cola para recoger unas tomateras, mientras los niños del Óscar Freire se han estado duchando con agua fría. No es nuestra prioridad que los vecinos tengan todos los meses en su buzón un publireportaje de nuestro alcalde y sus concejales del equipo de Gobierno mientras nuestros policías locales se cambian en los pasillos porque las infraestructuras son las que son", ha ejemplificado.

Mientras, Vox y Torrelavega Sí han felicitado al concejal de Hacienda por el "trabajo de ingeniería financiera" para "cuadrar las cuentas", pero rechazan que simplemente se haya limitado a esa labor.

Para el portavoz de Vox, Roberto García Corona, hay un "excelente trabajo técnico básicamente realizado por el servicio de Intervención", pero también un "pésimo trabajo político". A su juicio, se deberían tomar decisiones para cambiar la dinámica de los gastos, teniendo en cuenta que "hay muy poco margen" y "ese poco gasto corriente estrangula las posibilidades" de actuar para mejorar la ciudad.

Por ello, ha criticado unos presupuestos "completamente continuistas". "Vamos a volver a hacer exactamente lo mismo que hicimos el año pasado y el anterior", y además "sumando gasto corriente", ha lamentado.

En la misma línea, desde Torrelavega Sí, Arturo Roiz ha apuntado que este Ayuntamiento "debe ser un chollo" para quienes organizan acciones de tipo cultural, festivo o deportivos", y ha advertido que si no se rebajan los gastos "no nos llega para poder equilibrar" las cuentas.

Ante las críticas, el portavoz del PSOE y primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, ha defendido que el "descuadre" que llevó al Plan Económico Financiero se debe a que "venimos de grandes obras" y que ha habido que aportar dinero para los proyectos financiados con fondos europeos en diferentes anualidades.

"Ya les gustaría a muchas corporaciones disponer de 27 millones de euros para llevar a cabo inversiones", ha dicho, subrayando en especial los casi 3 millones que destina el Presupuesto al soterramiento, una obra que "no es la reforma de una calle" y que "la ciudad lleva décadas esperando".

Además, ha remarcado que otros ayuntamientos ahorran pero porque "no hacen nada". "El que no hace nada no gasta", ha sentenciado para insistir en que la ciudad "va a salir ganando" con estas inversiones.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL

En paralelo a las cuentas, se ha aprobado un modificado presupuestario de 4 millones de euros, que en su mayoría se destina a varias inversiones aunque una parte es para el pago de 15 facturas que se han dado por buenas en la sesión mediante reconocimiento extrajudicial de crédito.

Estas ascienden a 114.521 euros y según el concejal del área van acompañadas de los informes correspondientes que justifican el retraso en el pago o el no haberlas tramitado por vía ordinaria.

Este punto también ha salido adelante con el rechazo de la oposición, que ha denunciado que el equipo de Gobierno haya convertido esta figura en una "regla general" cuando es una excepción normativa, haciendo además que los proveedores cobren con retraso por los trabajos prestados al Ayuntamiento --algunos llevan "más de un año y medio" para cobrar, según han dicho--.