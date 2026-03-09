PRC de Santander pedirá un Pleno extraordinario sobre la tragedia de El Bocal y esclarecer responsabilidades políticas

SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, pedirá de manera formal un Pleno extraordinario para abordar "en exclusiva" la tragedia ocurrida en El Bocal, donde seis jóvenes fallecieron y otra resultó herida grave tras el derrumbe de una pasarela de madera.

En su opinión, "la gravedad de los hechos" exige una sesión específica que permita analizar la gestión municipal en este suceso, en la que es "indispensable" que la alcaldesa, Gema Igual (PP), ponga "todas las cartas sobre la mesa" para dirimir las responsabilidades políticas derivadas de una tragedia "que se podía haber evitado".

Según ha explicado en un comunicado, el artículo 32 del Reglamento Orgánico del Pleno de Santander establece la posibilidad de celebrar sesiones plenarias extraordinarias "cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembro de la Corporación".

Piña ha mostrado su "máximo respeto a la Justicia", que será la que dictamine quién o quiénes son los responsables del suceso, pero ha incidido en que existe una "responsabilidad política" que debe aclararse en sede municipal.

"Lo ideal sería abordar este asunto en una Comisión de Investigación, pero ante la negativa de la señora Igual a modificar el reglamento para incorporar este órgano, lo más lógico es convocar un Pleno extraordinario para que el asunto no se diluya entre otros puntos del día", ha explicado.

En dicho Pleno el regionalista pedirá "explicaciones detalladas" sobre la actuación policial, los protocolos de respuesta ante emergencias de esta magnitud y, especialmente, sobre la responsabilidad municipal en la seguridad y el mantenimiento de las infraestructuras de la senda costera "que el propio Ayuntamiento promociona".

Por otra parte, Piña se ha mostrado "sorprendido" por la gestión de la alcaldesa tras su comparecencia del pasado viernes, en la que "zanjó este asunto con la apertura de un expediente a la policía que no dio aviso".

En este sentido, ha comparado "la falta de asunción de autocrítica" con otros ejemplos de responsabilidad política reciente, como la dimisión de una concejala en Collado Villalba (Madrid) tras interrumpir un monólogo en directo sobre feminismo.

Para finalizar, ha enviado un "abrazo enorme" a todos los familiares y amigos de las víctimas, y ha reafirmado el compromiso del PRC de llegar "hasta el final" para que se esclarezca todo lo ocurrido