El PRC de Santander propone rehabilitar el antiguo puesto del TUS en San Fernando y convertirlo en un baño público

Estado actual del edificio. - PRC DE SANTANDER

SANTANDER 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, ha propuesto rehabilitar el antiguo puesto de control del Servicio de Transportes Urbanos de Santander (TUS) situado en San Fernando y convertirlo en un baño público.

En un comunicado, el regionalista ha denunciado el "pésimo estado de abandono" en el que se encuentra esta infraestructura, cuyo techo ha sufrido "un desprendimiento y se ha venido debajo de forma parcial".

De esta manera, Piña ha planteado que este espacio, "que actualmente está en desuso" se arregle por completo y se convierta en unos aseos públicos para la ciudadanía y otro exclusivo para los conductores del TUS, que lo han solicitado "en varias ocasiones".

Además, ha destacado la necesidad de eliminar la escalera de acceso actual para hacer el edificio "plenamente accesible a personas con movilidad reducida".

En este sentido, ha precisado que las nuevas instalaciones deben contar con un "diseño moderno y sostenible" y ha exigido que se instale un sistema de baño público autolavable y automatizado que garantice la máxima higiene constante.

Y ha matizado que también es necesario habilitar un espacio de descanso y "aseo digno" para los trabajadores del TUS.

Para el regionalista mantener esta infraestructura en este estado "en pleno corazón de Santander" supone un problema estético y de salubridad para la ciudad y ha insistido en la necesidad de aumentar la red de baños públicos de la ciudad "en todos los barrios" para mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos.