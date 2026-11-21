Archivo - El secretario general del PRC en Santander y portavoz del Grupo Municipal Regionalista, Felipe Piña.-ARCHIVO - PRC SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal y candidato del PRC a la Alcaldía de Santander, Felipe Piña, ha calificado de "gravísima" la decisión del Real Racing Club de trasladar su actividad a Santa Cruz de Bezana y de "romper las negociaciones" para firmar un nuevo convenio con el Ayuntamiento.

Ha señalado como "responsable directa" de esta situación a la alcaldesa, Gema Igual (PP), cuya "inacción y abandono prolongado" han provocado que al club "no le haya quedado más remedio" que buscar alternativas fuera de Santander. "Un insulto para santanderinos y racinguistas", ha lamentado en un comunicado tras la Junta General de Accionistas del equipo donde su presidente, Manolo Higuera, ha realizado estos anuncios.

En opinión de Piña, se trata de un desenlace que supone "una auténtica falta de respeto a la ciudad, al barrio de La Albericia, a los racinguistas y a toda la cantera".

"Un mazazo emocional y deportivo", ha dicho, especialmente "doloroso" tras haber vivido una temporada histórica con la vuelta del Racing a Primera, y con la que "se había devuelto la ilusión y el orgullo a toda una ciudad".

En este sentido, ha incidido en que el Racing es "mucho más que un equipo de fútbol: es un sentimiento, una seña de identidad centenaria que forma parte de la historia viva de Santander y de todos los cántabros".

Por ello, ha expresado su "profunda tristeza" al comprobar cómo el histórico vínculo del club con La Albericia "se ha ido degradando de forma progresiva por la dejadez municipal, hasta desembocar en el abandono de las instalaciones Nando Yosu".

"Ver cómo nuestra cantera y nuestro primer equipo tienen que hacer las maletas es la crónica de una muerte anunciada, y quién sabe qué pasará con el estadio si seguimos este camino", ha advertido el regionalista.

DESGASTE ACUMULADO

En cuanto a la situación de los Campos de Sport --una instalación municipal utilizada cada quince días por 22.000 personas--, ha subrayado que esta "ruptura" no responde a "un hecho aislado ni imprevisto", sino al "desgaste acumulado tras años de promesas sin cumplir".

Así, ha indicado que "más allá de las dificultades de este último convenio" --caducado en agosto--, desde el año 2017 se han sucedido anuncios por parte del equipo de Gobierno destinados a mejorar el estadio que "han sido incumplidos de manera sistemática".

A su juicio, Gema Igual y su equipo han utilizado los acuerdos y los convenios como "meros mecanismos para anestesiar a la ciudadanía y a los racinguistas", ya que, a su juicio, los hechos demuestran que "nunca se han traducido en realidades".

Y en relación con el "agotamiento" mostrado por la entidad verdiblanca, ha señalado que "era un final previsible" y ha considerado que el club "ha aguantado demasiado y ha sido demasiado paciente" ante una sucesión de compromisos "vulnerados" que evidencian una "desidia absoluta" y un "auténtico desprecio" hacia la institución y hacia el patrimonio municipal.

Asimismo, el portavoz del PRC ha expresado su "rabia" ante la gestión que el Ayuntamiento ha llevado a cabo durante todo este tiempo en la reforma de El Sardinero.

En este sentido, ha criticado el anuncio realizado ayer por el Consistorio sobre la necesidad de volver a redactar un contrato ampliado para reparar la cubierta y encargar un nuevo estudio que evalúe realmente qué actuaciones son necesarias, por lo que se ha cuestionado "de qué sirvió el estudio anterior y qué utilidad tienen las intervenciones que se están ejecutando actualmente".

Del mismo modo, ha calificado como "otro grave error" dejar aparcado el estudio para el Nuevo Sardinero, respecto al cual ha advertido que "se está perdiendo un tiempo que puede resultar muy valioso para el futuro de la instalación y de la ciudad".

Finalmente, Piña ha puntualizado que durante todo este tiempo el PRC de Santander ha ejercido una "constante" labor de fiscalización al equipo de Gobierno y ha llevado al Pleno municipal diversas iniciativas con el objetivo de impulsar el desarrollo del club y atender las necesidades de las instalaciones municipales que utiliza en la actualidad.

Entre ellas, ha destacado la petición para crear una comisión de trabajo específica que decidiera el futuro del estadio, la exigencia de ejecutar de forma urgente las obras de mantenimiento, seguridad y accesibilidad en los Campos de Sport, así como las reiteradas demandas para "desbloquear y garantizar la transparencia" en la tramitación de los convenios de uso tanto de El Sardinero como de las instalaciones de La Albericia.

Todo ello, ha subrayado, "desde el compromiso firme con una institución que trasciende lo puramente deportivo y une a toda Cantabria". "Santander no puede darle la espalda a su historia ni permitir que el Real Racing Club abandone definitivamente la ciudad", ha concluido.