PRC urge al Gobierno a presentar un plan para ampliar la oferta pública de FP y garantizar el acceso a ciclos demandados - PRC

SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz del PRC en materia educativa, Teresa Noceda, propondrá un acuerdo al Pleno del Parlamento de Cantabria para urgir al Gobierno regional (PP) a presentar, en el plazo máximo de 6 meses, un plan plurianual para ampliar la oferta pública de Formación Profesional, e incrementar progresivamente la oferta de plazas públicas, en especial en los ciclos formativos con mayor demanda y empleabilidad.

La propuesta de Noceda surge tras la interpelación que planteó la semana pasada al consejero de Educación, Sergio Silva, tras constatar que en Cantabria se está produciendo un "desvío creciente" de alumnos a centros privados de FP por la escasez de plazas públicas, sobre todo en los ciclos de mayor demanda y salidas laborales: sanidad, digitalización e informática, mantenimiento industrial y servicios socioculturales.

En este sentido, ha destacado que el porcentaje de alumnos cántabros que cursan FP fuera del sistema público alcanza el 30,2 por ciento y sitúa a Cantabria entre las comunidades autónomas con mayor peso de la enseñanza privada, en un contexto en el que la demanda de estos estudios aumenta, ha informado el PRC.

"Si la oferta pública no crece al mismo ritmo que la demanda, el acceso a determinados ciclos formativos puede acabar dependiendo de la capacidad económica de las familias", ha advertido.

De ahí su propuesta para aumentar las plazas públicas, en la que también plantea establecer criterios objetivos y transparentes para planificar la oferta, teniendo en cuenta las solicitudes de primera opción del alumnado, las listas de espera existentes, las necesidades del tejido productivo y la distribución territorial de los ciclos formativos.

Además, el PRC quiere reforzar las inversiones en infraestructuras, equipamientos y profesorado, especialmente en los ciclos con mayor componente tecnológico o práctico, y desarrollar medidas específicas de apoyo al alumnado para garantizar la igualdad de acceso, e incluir ayudas al transporte, materiales y residencia para estudiantes de zonas rurales o con menor disponibilidad de oferta formativa.

Para la diputada, la FP es una "herramienta clave" para el desarrollo económico y social de Cantabria, por lo que considera "urgente" adaptar la oferta pública a la demanda real y a las necesidades del tejido productivo, así como garantizar la equidad en el acceso a los estudios.