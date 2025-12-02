El precio de la vivienda usada en Cantabria anota un nuevo máximo (2.065 euros/m2) tras subir un 18,8% en noviembre

Archivo - Una vivienda en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria fue la cuarta comunidad autónoma donde más subió en noviembre el precio de la vivienda usada, un 18,8 por ciento en comparación con el mismo mes de 2024, hasta alcanzar los 2.065 euros por metro cuadrado, anotando un nuevo máximo histórico, según datos del último índice de precios inmobiliarios publicado por idealista.

El informe revela que en Cantabria los precios crecieron en octubre un 1% en comparación con el mes anterior --un punto por debajo que en el conjunto de España-- y un 5,4% en términos trimestrales, 1,1 puntos más que la media.

SANTANDER, TAMBIÉN EN MÁXIMOS

En la capital, Santander, el precio de la vivienda usada se situó en noviembre en los 2.932 euros/m2, un 16% más que en el mismo mes del año anterior.

Sin embargo, con respecto al mes anterior, en el que los precios alcanzaron su máximo en la capital cántabra, bajaron un 0,6%. La variación trimestral en Santander ha sido del 1,8%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el precio de la vivienda usada en España ha registrado una subida interanual del 16,1% noviembre, situándose en 2.605 euros/m 2 .

Este dato supone además una subida de un 4,3% en los tres últimos meses, de un 2% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que idealista tiene registros.

Todas las comunidades autónomas muestran precios superiores con respecto al año anterior. La Región de Murcia (+22,5%) lidera las subidas, seguida de la Comunidad de Madrid (+21%), Andalucía (+19,8%), Cantabria (+18,8%), Comunidad Valenciana (+17,3%) y Asturias (+16,8%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Canarias (+12%), País Vasco (+11,2%), Cataluña (+10,7%), Baleares (+9,1%), Castilla-La Mancha (+8,5%), La Rioja (+8,2%) y Aragón (+8%).

Los menores ascensos se producen en Extremadura (+2,9%), Navarra (+3,7%), Galicia (+5,1%) y Castilla y León (+6,3%).

Baleares con 5.114 euros/m 2 es la autonomía más cara seguida por la Comunidad de Madrid (4.491 euros/m2 ); País Vasco (3.376 euros/m2), Canarias (3.123 euros/m2 ), Cataluña (2.739 euros/m2) y Andalucía (2.735 euros/m2).

En el lado opuesto de la tabla se sitúan Extremadura (1.023 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.027 euros/m2) y Castilla y León (1.287 euros/m 2 ), que son las comunidades más económicas.

Por provincias, 48 tienen precios superiores a los registrados en noviembre del año pasado.