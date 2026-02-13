Los precios en Cantabria bajan tres décimas en enero y la tasa interanual se sitúa en el 2,5%, de las más altas del país

Archivo - Alimentación - María José López - Europa Press - Archivo

Restaurantes y alojamientos, alcohol y tabaco registran las mayores subidas interanuales SANTANDER 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los precios en Cantabria bajaron en enero tres décimas respecto al mes anterior, aunque son un 2,5% por ciento más altos que hace un año, con subidas principalmente en restaurantes y alojamientos y alcohol y tabaco, según los datos definitivos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa interanual del 2,5% de Cantabria es de las más elevadas del país, solo por detrás de la registrada por la Comunidad de Madrid (+3%) y se sitúa dos décimas por encima de la del conjunto del país (2,3%). Sin embargo, se sitúa cuatro décimas por debajo de la registrada en Cantabria en diciembre (2,9%).

Donde más subieron los precios en Cantabria respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurante y alojamientos, un 5,6%, y en bebidas alcóholicas y tabaco (+4,7%).

También hubo incrementos en otras categorías como cuidado personal (+4,2%); sanidad (+4,1%); alimentos y bebidas no alcóholicas (+3,3%); vivienda (+2,8%); seguros y servicios financieros (+2,8%); actividades recreativas, cultura y deporte (+2%); servicios de educación (+1,8%) y muebles y artículos del hogar (+1,5%)

Por contra, los precios bajaron, en comparación con enero de 2025, en vestido y calzado (-5,3%); transporte (-0,4%), y en información y comunicaciones (-0,2%).

Y respecto al mes anterior, hubo subidas en información y comunicaciones (+1,8%); vivienda (+1,5%); cuidado personal (+1,3%); bebidas alcóholicas y tabaco (+0,8%); de un 0,7% en alimentación y bebidas no alcóholicas y seguros y servicios financieros, y restaurantes y alojamientos (+0,5%).

En cambio hubo bajadas en el vestido y calzado (-14%); actividades recreativas, cultura y deporte (-3,2%); transporte (-0,9%) y muebles y artículos del hogar (-0,4%). Por su parte, los precios en los servicios de educación se mantuvieron invariables.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en enero seis décimas, hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad.

El descenso es una décima superior al esperado, pues Estadística avanzó a finales del mes pasado un IPC del 2,4%, cinco décimas por debajo del dato de diciembre de 2025.

Con esta moderación de seis décimas en el primer mes del año, el IPC interanual encadena tres meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre de 2025 cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Estadística ha explicado que la evolución del primer mes de 2026 es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de enero de 2025. También a que los precios de la electricidad suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

En concreto, el grupo de vivienda recortó tres puntos su tasa interanual en enero, hasta el 2,7%, por la evolución de los precios de la electricidad, en tanto que el del transporte presentó una tasa interanual casi dos puntos menor, hasta situarse en el -0,1%, por el abaratamiento de las gasolinas para vehículos personales.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que el descenso de la inflación experimentado en enero es el más acusado desde marzo de 2025 y refleja que los precios siguen moderándose, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de que la inflación se mantenga estable cerca del 2%. Esto, resalta Economía, "permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo".