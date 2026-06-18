Premiado un proyecto de la Farmacia Hospitalaria de Valdecilla sobre el tratamiento del linfoma cutáneo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto del Servicio de Farmacia Hospitalaria de Valdecilla dirigido a optimizar el tratamiento del linfoma cutáneo ha ganado la II edición de los Premios 'Kreando Konocimiento', que concede el Observatorio de la Gestión Basada en Valor de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) con la colaboración de Kyowa Kirin.

La iniciativa, liderada por la farmacéutica especialista en Oncohematología de Valdecilla, Sara Barbadillo, se centra en el diseño de un modelo de coordinación centralizada para la administración del fármaco mogamulizumab, indicado para pacientes adultos con linfoma cutáneo primario, específicamente para las patologías de micosis fungoide (MF) y síndrome de Sézary (SS), ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

Según explica, el proyecto parte de las condiciones específicas de la ficha técnica del producto, que establece que la mezcla diluida del fármaco mantiene su estabilidad química y física durante 24 horas (tanto a temperatura ambiente como refrigerada) tras su preparación.

Asimismo, la pauta oficial permite un margen de flexibilidad de dos días en la fecha programada de cada perfusión sin alterar la eficacia ni la seguridad del tratamiento global.

Aprovechando estos criterios científicos, el Servicio de Farmacia de Valdecilla ha diseñado una estrategia de programación conjunta, que sustituye el modelo tradicional, donde cada paciente acude de forma independiente, por la agrupación de las citas en jornadas únicas de perfusión.

Con ello, se planifica un "uso óptimo" de los viales de 20 mg, logrando la disminución del número de viales abiertos por persona, "minimizando de forma drástica el residuo de fármaco no utilizado, lo que incide directamente en la sostenibilidad del gasto hospitalario".

Además, la concentración de las preparaciones permite optimizar los tiempos y los materiales fungibles dentro del dispositivo automatizado de elaboración del hospital (Robot Apoteca), facilitando una previsión exacta del stock que se debe solicitar al laboratorio.

Más allá de la eficiencia en la gestión de recursos, la propuesta de coordinación centralizada ofrece "ventajas directas para la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores".

Al establecer un calendario de administraciones anticipado, estable y previsible, se reduce la incertidumbre logística y se facilita la organización personal y familiar.

Del mismo modo, este sistema disminuye la probabilidad de cancelaciones o retrasos inesperados originados por incidencias internas en la cadena asistencial, tales como la disponibilidad de camas en el Hospital de Día, los tiempos de preparación o la carga de trabajo de Enfermería, evitando esperas prolongadas o desplazamientos innecesarios. Trabajo multidisciplinar y transferibilidad

El diseño de este protocolo, que no requiere de dotación económica extra ni de cambios estructurales en el centro, se ha estructurado como un modelo de trabajo colaborativo y multidisciplinar.

El engranaje asistencial propuesto integra las funciones de la Farmacia Oncológica (diseño, cálculo de dosis, fraccionamiento y control de estabilidad), el Servicio de Hematología (selección de pacientes y supervisión médica), Enfermería Hematológica (coordinación de citas y registro) y el propio Hospital de Día Médico para la recepción y administración.

Tras recibir el reconocimiento de SEDISA, el equipo de Valdecilla trabajará en la implantación y consolidación de este modelo, cuya metodología presenta un alto potencial de transferencia a otros centros del Sistema Nacional de Salud (SNS) que compartan necesidades logísticas similares en el manejo de anticuerpos monoclonales intravenosos de dosis ponderal.