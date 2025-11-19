Los premios de los certámenes literarios del Ayuntamiento se entregan este jueves en la Gala de las Letras de Santander

Cartel de la Gala de las Letras - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los premios de los certámenes literarios del Ayuntamiento se entregan este jueves, 20 de noviembre, en la Gala de las Letras de Santander, que presidirá la alcaldesa, Gema Igual.

El acto se desarrollará desde las 19.30 horas en el Teatro CASYC.

La regidora ha animado a los ciudadanos a tomar parte en esta velada con la que la ciudad festejará un año más su apoyo a la creación literaria y al trabajo de los autores.

Así, los vecinos que deseen acudir podrán confirmar asistencia en el teléfono 942 200 639 o en el correo cultura@ayto-santander.es.

Durante la gala se entregarán los galardones de los certámenes literarios municipales, que cuentan en esta edición con una dotación económica total de 28.000 euros.

El poeta, narrador, ensayista y profesor universitario Alberto Santamaría Fernández recibirá el XI Premio de las Letras Ciudad de Santander 2025 por su destacada trayectoria en el ámbito de la creación literaria y su aportación al pensamiento estético contemporáneo.

Iyán Rojo Greciet y Víctor Ruiz Polando recogerán sus premios como ganadores de los XLIV Premios José Hierro de Poesía y Relato Breve, con las obras 'Verano en llamas' y 'Breve catálogo de críptidos', respectivamente. Estos galardones, creados en 1981 en homenaje al gran poeta José Hierro, promueven y dan voz a los jóvenes escritores.

En el caso del XXIX Premio Internacional de Poesía Alegría será el poeta asturiano Julio Rodríguez Suárez quien reciba el galardón por su obra 'Señales para futuros arqueólogos', elegida por el jurado por "su atrevido aliento lírico, exquisito cuidado de la técnica y la valentía de enfrentarse, de forma sutil y crítica, a muchos de los problemas y desafíos de nuestro tiempo".

El XV Premio de Textos Teatrales para Dramaturgos Jóvenes Ricardo López Aranda será para la autora Isabel Fernández González, por su obra titulada 'A Ele E Equis', un texto actual, con la dificultad para la comunicación interpersonal en una sociedad hiper tecnificada como base de una trama con personajes bien perfilados, una estructura coherente y bien trabajada, y un planteamiento escénico arriesgado.

Además, la escritora argentina Florencia Canosa recibirá el XVIII Premio Internacional 'Tristana' de Novela Fantástica por la obra 'La borra apretada del sueño', un texto que destaca por su configuración escénica, modernidad conceptual y profundidad temática.