Presidencia contará con 170 millones para 2027 e incrementará el Fondo de Cooperación Municipal un 5,4%

El consejero con el resto del equipo de la Consejería - GOBIERNO DE CANTABRIA

El SEMCAN dispondrá de 18 millones y el ICAP de 2,5, con lo que las cuentas globales aumentan a los 191 millones

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa contará con 170 millones de euros para el 2027, un 4,9 por ciento más en relación a este año, que estarán destinados a "menos burocracia, más seguridad, mejor justicia y más inversión municipal".

En este sentido, por primera vez en la historia de Cantabria, el Fondo de Cooperación Municipal superará los 20 millones de euros (+5,4%) - , con lo que el Ejecutivo "consolida la mayor apuesta por el municipalismo que ha tenido lugar en la comunidad autónoma".

Por su parte, los dos organismos autónomos dependientes de este departamento, el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCAN) y el Instituto Cántabro de Administración Pública 'Rafael de la Sierra' (ICAP), tendrán 18 millones de euros y 2,5 millones, respectivamente, para el próximo año. Este último, que aumenta un 5%, dispondrá de su mayor presupuesto de la historia. Con ellos, el presupuesto global de la Consejería llega a los 191 millones.

El nuevo titular del área, Juan Sáez Bereciartu, ha presentado este viernes en rueda de prensa estas cantidades que responden a "una idea clara", como es "culminar el trabajo realizado por la Consejería durante toda la legislatura" bajo la dirección de Isabel Urrutia.

Así, ha afirmado que su objetivo es "garantizar la ejecución de los compromisos adquiridos con los ciudadanos", así como dar "continuidad y estabilidad" con la financiación de proyectos y ejecutar inversiones estratégicas.

Sáez Bereciartu ha explicado que el presupuesto --que ya no recoge fondos europeos "totalmente ejecutados en 2026-- "apuesta" por una administración "moderna y cercana a los ciudadanos y empresas", por una Cantabria "más segura", por una justicia "a la vanguardia" y por un Gobierno "aliado con los municipios".

De este modo, en cuanto a la administración, ha subrayado que se seguirá avanzando en la simplificación administrativa para lo que ha puesto el foco en la modernización de las administraciones a través de su digitalización, para lo que se desarrollará el próximo año las primeras fases de los planes de simplificación y de la administración digital con una inversión de 10 millones de euros para los próximos cuatro años.

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS SIN PRECEDENTES

Respecto a la seguridad y protección ciudadana, la Dirección General contará con una cuantía de 25 millones de euros, un 2,4% menos, mientras que el SEMCA aumentará un 0,10% hasta los 18 millones. Todo ello, para dar a Cantabria "una capacidad de respuesta ante emergencias sin precedentes".

El consejero ha detallado que en este área se reforzará el personal con 35 bomberos, con lo que la plantilla desde el inicio de la legislatura se habrá aumentado un 46%.

También se reforzarán los medios, con el segundo helicóptero que seguirá dando apoyo en la extinción de incendios forestales y en emergencias durante el periodo de mayor intensidad de los primeros; la culminación de la red de helipuertos con el previsto en Campoo de Suso; la construcción del nuevo parque de emergencias de Valdáliga, y la mejora de la tecnología con la adquisición de una plataforma de emergencias que "pueda atender a la eventual concurrencia en una situación de gran emergencia".

A ello se une una policía local "más especializada y mejor formada" y la puesta en marcha de la oposición única en el primer trimestre de 2027.

MEJORA EDIFICIOS JUDICIALES

Por su parte, la Dirección General de Justicia incrementará su cuantía un 3,7% hasta los 49 millones de euros. De ella, más de dos millones serán para la mejora de los edificios judiciales, especialmente en lo que a climatización se refiere en algunas sedes de Santander y la de Laredo.

También se dará un impulso al desarrollo del sistema de gestión procesal de Vereda y se pondrá en marcha la "demandada" oficina fiscal a la que, "probablemente", el Consejo de Gobierno dará luz verde en su próxima reunión. Con ello, el consejero ha recalcado que se sigue ejecutando el Pacto para la Justicia firmado en 2024.

En cuanto a la administración local, a la que por primera vez se destinan más de 25 millones (+2,8), se reforzarán las pequeñas obras de infraestructuras en los ayuntamientos, el apoyo a los municipios en riesgo de despoblamiento con las ayudas a la adquisición de vehículos y la instalación y mantenimiento de cajeros automáticos.

Por otra parte, se destinarán 150.000 euros a culminar el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y 50.000 euros en forma de subvención nominativa dirigida a apoyar el empleo de las personas con discapacidad intelectual en la administración.

Duplicará su presupuesto la Secretaria General de la Consejería hasta los 7,3 millones de euros, que incluyen los gastos del proceso electoral de mayo de 2027, cuyo coste total estimado es de 2,5 millones.